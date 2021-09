"Barbarka" to czwarty singel wypuszczony razem z premierą płyty "Ave Maria". Wcześniej utwory "Virunga" (skierowany do przyjaciół ze środowiska LGBT, posłuchaj! ), "Ave Maria" ( sprawdź! ) i "J*bię to wszystko".

Producentem i współautorem muzyki jest Kamil Pater, współtwórca zespołu JAAA!, projektu Powidok i wydawnictwa Sadki Rec. Nagrywał też w składzie Contemporary Noise Quartet, Quintet, Sextet, a z kwartetem Kamiński Pater Urowski Gorzycki był nominowany do Fryderyków za jazzowy debiut roku w 2010.

W utworze "Barbarka" gościnnie pojawił się Oskar83 (PRO8L3M). W utworze zacytowane zostały fragmenty pieśni "Barka", nazywanej ulubioną piosenką polskiego papieża Jana Pawła II. Teledysk wyreżyserował Grajper.

"ten pan kiedyś stanął nad brzegiem / łowił dzieci gotowe pójść z nim / ten pan ten pan w czarnej sukience / ma opłatki w kieszeniach i mokre ma ręce" - śpiewa Maria Peszek, poruszając problem pedofilii w polskim Kościele.

"Maria Peszek po raz kolejny się nie pieści i mówi o tym wprost. Własny, boleśnie szczery, czasami wręcz radykalny przekaz uzupełnia hasłami znanymi z ulicznych demonstracji: 'Jestem wnuczką czarownicy, której nie udało się wam spalić'. W kolejnych kompozycjach porusza tematy, które łączy to samo zjawisko - zderzenie prostej, codziennej miłości z naszym krajem. Podaje bardzo ważne i aktualne treści w formie piosenek, które są... ładne. Po prostu. Można przy nich tańczyć. Można się przytulać" - czytamy w opisie płyty "Ave Maria".

Sama Maria Peszek mówi, że to prawdopodobnie najpiękniejszy album jaki nagrała.

Maria Peszek - szczegóły płyty "Ave Maria":

"ave maria"

"jebię to wszystko"

"virunga"

"dzikie dziecko"

"szambo wybiło"

"viva la vulva"

"lovesong"

"pusto"

"nic o polsce"

"barbarka" feat. Oskar83.

