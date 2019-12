Margaret zawiesza karierę. "Muszę poukładać wszystko w sobie"

Piosenkarka Margaret poinformowała, że zawiesza karierę. Jurorka "The Voice of Poland" napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych, że musi zrobić przerwę od muzyki i social mediów.

Nie wiadomo na razie, kiedy Margaret wróci do pracy / Fot. Mateusz Wlodarczyk/FORUM / Agencja FORUM

"Ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia niż sama dopuszczałam to w swojej głowie" - wyznała Margaret na swoim Instagramie.

28-letnia piosenkarka tłumaczy, że zawieszenie kariery to jedyna rozsądna decyzja.

Podziękowała także fanom za wsparcie i wyznała, dlaczego ostatnia płyta "Gaja Hornby" była dla niej ważna.



"Album jest wyjątkowy z powodów, o których do tej pory nie mówiłam. To płyta, która zamyka dla mnie pewien okres w życiu, wiąże się to z wieloma zmianami na wielu płaszczyznach" - wyjaśnia.

Na razie nie wiadomo, kiedy piosenkarka planuje wrócić do pracy. "Już teraz życzę Wam więc wszystkiego, co najlepsze na 2020 rok, a przede wszystkim dbania o równowagę fizyczną i duchową" - napisała 28-latka na końcu informacji.



Margaret była ostatnio mocno krytykowana przez widzów "The Voice of Poland".

W sieci pojawiły się krytyczne komentarze: "Prawdopodobnie nie doczekam momentu, w którym Margaret wypowie się w taki sposób, aby to miało jakieś ręce i nogi", "Margaret jest jurorem, więc wypada być otwartym na wszystkie gatunki muzyczne, a nie marudzić", "Margaret zamiast patrzeć na występy, gra w kółko i krzyżyk. Wyrzućcie ją. Ona nie nadaje się do jury, bo każdy śpiewa lepiej od niej".

- Czuje się wypłukana po tym programie. Na razie muszę wziąć przerwę. Ten program generuje dużo kompromisów, więc zobaczymy, czy będę się na nie godzić - skomentowała swój udział w show TVP Margaret w rozmowie z Interią.