Margaret przenosi się na Kubę. Premiera płyty "MTV Unplugged"

Z okazji swojego 10-lecia Margaret przygotowała dla fanów coś wyjątkowego. Największe hity artystki w kubańskiej, akustycznej odsłonie i w towarzystwie 14-osobowego zespołu.

Płyta "MTV Unplugged Margaret" to zapis wyjątkowego koncertu, który odbył się 14 grudnia 2022 roku w warszawskim Teatro Cubano. Bez klasycznej sceny i rzędów numerowanych foteli, za to w kameralnym anturażu barowych stolików publiczność przeniosła się do barwnej Havany. Pierwszy koncertowy album w dorobku Margaret trafił już do sklepów muzycznych i serwisów streamingowych.

Na pełną zawartość "MTV Unplugged Margaret" składa się aż 15 utworów z całego bogatego dorobku wokalistki. Premiera pełnego wideo koncertowego miała miejsce 23 kwietnia w Canal+ i jest on już dostępny do oglądania na platformie Canal + Online.

"MTV Unplugged było zawsze moim Świętym Graalem. Pamiętam, że jako dziecko zasłuchiwałam się w pierwszym koncercie Kayah MTV Unplugged, czy fenomenalnym koncercie Mariah Carey. Tym bardziej cieszę się, że w tej kultowej atmosferze będę obchodzić swoje 10-lecie pracy artystycznej. Koncept tego koncertu chodził za mną już od jakiegoś czasu. Od zawsze też czułam, że moje serce ciągnie do Ameryki Południowej. Zresztą w mojej dotychczasowej dyskografii jest wiele inspiracji tą właśnie kulturą - baila funky, reaggetony, dancehall. Z drugiej strony dużo we mnie wschodniej melancholii, dlatego robimy gorącą latynoską imprezę w sercu dalekiej północy" - komentuje Margaret.

