Fani zaniepokojeni nowymi zdjęciami Margaret. Ostra odpowiedź!

Margaret rozpoczęła swoją karierę jako gwiazda pop, co słychać bardzo mocno w jej debiutanckim albumie "Add the Blondie" , który pojawił się na półkach w 2014 roku. Od tamtego czasu wydała łącznie pięć płyt studyjnych. Podczas tworzenia ostatniego albumu, artystka postanowiła całkowicie zmienić swój dotychczasowy wizerunek. Chciała pokazać się z całkiem innej strony. Nowe piosenki z albumu "Maggie Vision" zostały stworzone w klimacie hip hopu i urban music.



Margaret i jej metamorfoza

Margaret zakończyła erę blond włosów i przefarbowała je na rudo-pomarańczowy kolor. Dużej zmianie uległ również jej styl ubierania się. Metamorfoza wokalistki wzbudziła spore kontrowersje, zrodziła też liczne plotki.

Ostatnio tematem numer jeden stała się szybka utrata wagi przez Margaret. Wywołała ona spory niepokój wśród jej fanów. W sieci pojawiło się wiele komentarzy i teorii związanych z tym tematem. Wokalistka odniosła się do tego w jednym z wywiadów. "Właśnie w ramach tego, że się badam, schudłam. Zaczęłam się odpowiednio odżywiać i ogarnęłam pewne hormonalne sytuacje, które się wyrównały. This is me. Sorry, guys" - powiedziała.

Margaret odpowiada na pytanie o anoreksję

Teraz w mediach społecznościowych Margaret pojawiły się zdjęcia z wakacji, na które piosenkarka wybrała się ze swoim partnerem KaCeZetem . Para nie pochwaliła się, gdzie postanowili wyjechać, widać jednak, że uciekli od zimowej aury. "Pakuje słońce w bagaż podręczny. W Polsce -10, trochę niezręcznie" - napisała Margaret pod fotografią.

"Ale ty mega teraz wyglądasz", "Boże, jak pięknie wyglądasz", "Pięknie wyglądasz, wspaniałego odpoczynku", "Jaka piękna" - pisali jedni. Pojawiły się jednak też głosy zaniepokojonych fanów. "Piszą, że fajnie wyglądasz, a czy przypadkiem nie jest to już anoreksja?" - pytali. Wokalistka nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. "Nie jest" - stwierdziła krótko.

