Margaret i KaCeZet wzięli "szamański" ślub. Zdjęcia trafiły do sieci

Podczas pobytu w Peru Margaret symbolicznie poślubiła swojego partnera KaCeZeta. "Super Express" grzmi o "pogańskich rytuałach zamiast księdza".

Margaret i KaCeZet są parą od 2018 roku AKPA

Przypomnijmy, że na początku grudnia 2019 r. Margaret poinformowała, że zawiesza swoją karierę muzyczną.



"Ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia niż sama dopuszczałam to w swojej głowie" - wyznała wokalistka na swoim Instagramie.

28-latka tłumaczyła, że zawieszenie kariery to jedyna rozsądna decyzja.

Podziękowała także fanom za wsparcie i wyznała, dlaczego ostatnia płyta "Gaja Hornby" ( sprawdź! ) była dla niej ważna.



"Album jest wyjątkowy z powodów, o których do tej pory nie mówiłam. To płyta, która zamyka dla mnie pewien okres w życiu, wiąże się to z wieloma zmianami na wielu płaszczyznach" - wyjaśniła.

Sporo emocji kosztował ją też udział w ostatniej edycji "The Voice of Poland" w roli trenerki. Margaret była mocno krytykowana przez widzów TVP.



- Czuje się wypłukana po tym programie. Na razie muszę wziąć przerwę. Ten program generuje dużo kompromisów, więc zobaczymy, czy będę się na nie godzić - skomentowała Margaret w rozmowie z Interią.



Wokalistka planowała zająć się swoim prywatnym życiem. We wrześniu 2018 r. pojawiły się informacje, że związana jest z wokalistą Piotrem Kozieradzkim, znany pod pseudonimem KaCeZet ( sprawdź! ).

Teraz na facebookowym profilu Psychonauta Foundation, organizacji, której celem jest "ułatwienie dostępu do świętych roślin" oraz upowszechnienie terapii z ich użyciem, pojawiły się zdjęcia z uroczystości z udziałem pary.

"Zaczynamy rok na grubo. Podczas kolejnej edycji Reconecction odbyły się warsztaty wokalne z Kacezetem i Margaret. Poza swoją pracą zawodową i osobistą podczas ceremonii miał także miejsce ślub z błogosławieństwem szamanów i warmi icaros, magicznymi pieśniami wiążącymi parę ze sobą. Finał w nocy, bez wódeczki, z zupełnie innym napitkiem" - czytamy na stronie.

Wcześniej Margaret zapowiadała oficjalne rozstanie z Kościołem katolickim. "Super Express" informując o "ślubie" udaje oburzenie, pisząc o "pogańskich rytuałach zamiast księdza", dodając, że taka ceremonia nie może zostać uznana prawnie za prawdziwy ślub.