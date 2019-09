Marek Dutkiewicz o tekstach piosenek: Szajs się sączy z anten radiowych

Marek Dutkiewicz, autor hitów Budki Suflera i Anny Jantar chętnie pracuje z młodymi wokalistami. Propozycje współpracy najczęściej wychodzą od aspirujących artystów, coraz bardziej doceniają oni bowiem jakość tekstów piosenek. Obecnie Dutkiewicz pracuje m.in. z Krysią Zajkowską, dla której napisał tekst debiutanckiej piosenki "Magia". Znany autor tekstów bardzo negatywnie ocenia polski rynek muzyczny.

Marek Dutkiewicz z żoną, wokalistką Joanną Dark AKPA

Marek Dutkiewicz pracował jako dziennikarz i scenarzysta, rozgłos zdobył jednak jako autor tekstów piosenek. Napisane przez niego utwory śpiewały takie gwiazdy polskiej sceny muzycznej, jak Halina Frąckowiak, Zdzisława Sośnicka, Anna Jantar, Urszula oraz zespół Kombi. W show-biznesie obecny jest od blisko 40 lat, widział więc wiele zachodzących w nim przemian - docenia możliwości, jakie daje nowoczesna technologia, ogólną sytuację na rynku muzyki rozrywkowej ocenia jednak zdecydowanie negatywnie. Jego zdaniem obecnie młodym artystom bardzo trudno jest dotrzeć do słuchacza, przeważająca część rozgłośni radiowych stawia bowiem na mainstreamowe przeboje i niechętnie otwiera się na aspirujących twórców.

"Można próbować znaleźć niszę, utwory promować przez internet, ale efekty tego są czasami dosyć ponure. A niestety nikt specjalnie nie zwraca uwagi na klasę tych piosenek, na to, czy mają wartościowe teksty. I dlatego bardzo często muszę odpowiadać na pytania, dlaczego taki, delikatnie mówiąc, szajs się sączy z anten radiowych" - mówi Marek Dutkiewicz agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Zdaniem tekściarza problemem jest, paradoksalnie, zbyt duża liczba rozgłośni radiowych istniejących na rynku. W czasach, gdy sam zaczynał karierę, działały tylko trzy stacje, co znacznie ułatwiało wylansowanie przeboju. Pomagali też sami radiowcy, chętnie puszczający w swoich audycjach piosenki, które przypadły im do gustu. Dziś - według Marka Dutkiewicza - liczą się przede wszystkim wpływy z reklam - im więcej słuchaczy, tym więcej reklamodawców, słuchaczy przyciągają natomiast przede wszystkim lekkie, popularne piosenki.

"Pieniądz rządzi światem, chcieliśmy taki, a nie inny ustrój, to my go mamy. I wiele na to nie można poradzić, tylko trzeba po prostu pielęgnować jakby swoją wrażliwość, szukać tych wartościowych nagrań, tych wartościowych piosenek. Zachęcam" - mówi autor tekstów.

Na polskiej i światowej scenie muzycznej są jednak artyści młodego pokolenia, których Marek Dutkiewicz ceni. Należy do nich m.in. Katarzyna Nosowska, którą tekściarz uważa za wyjątkowo uzdolnioną wokalistkę. Spośród światowych gwiazd Dutkiewicz docenia Eda Sheerana, brytyjskiego piosenkarza i autora tekstów, wykonującego muzykę z pogranicza popu, folku i hip hopu.

"Warto czasami nie tylko słuchać muzyka, lecz także zagłębić się w to, co on pisze. To są rzeczy, już nie mówiąc o tym, że robi to w tempie błyskawicznym. Myślę jeszcze, o kim z Polski mógłbym coś ciepłego powiedzieć, jest cały nurt kabaretowy bardzo zabawny, jest masa hiphopowców, którzy wzbogacają ten język piosenek" - mówi Marek Dutkiewicz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Dutkiewicz: Szajs sączy się z anten radiowych Newseria Lifestyle

Autor hitu "Jolka, Jolka, pamiętasz?" chętnie współpracuje z młodymi artystami. Twierdzi, że coraz więcej początkujących wokalistów zwraca się do niego z prośbą o wsparcie, co oznacza, że doceniają wartość dobrze napisanego tekstu. Obecnie Marek Dutkiewicz pracuje m.in. z osiemnastoletnią Krysią Zajkowską, dla której napisał tekst jej debiutanckiej piosenki "Magia". Muzykę do tego utworu skomponował natomiast Filip Siejka, kompozytor pracujący z takimi gwiazdami, jak Michał Bajor, Natalia Kukulska, Mieczysław Szcześniak i Dariusz Kordek.

Wideo Krysia Zajkowska - Magia (Official Video)

"Na Krysię postawiłem dlatego, bo wydaje mi się, że ona ma taką wielką pasję w sobie, miłość do muzyki, a niezależnie od tego jest osobą bardzo efektowną, bardzo fotogeniczną. W tej chwili, jeśli się nie wesprze promocji właściwym klipem, zdjęciami, to ta promocja niestety, ale zdycha" - mówi Marek Dutkiewicz.

Tekściarz nie ma problemów we współpracy z młodymi artystami, doskonale bowiem rozumie ich emocje i potrzeby. Jego zdaniem pewne odczucia, jak choćby lęk i niepewność towarzyszące momentowi wchodzenia w dojrzałość, mają uniwersalny charakter i nie zmieniły się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Oprócz Krysi Zajkowskiej współpracuje z innymi wokalistami, na razie nie chce jednak zdradzać szczegółów.

Wideo Krysia Zajkowska - Gdyby cofnąć czas (Official Video)

"To tajemnica, państwo się pierwsi dowiedzą, jeśli będą jakieś efekty tej współpracy. Na przykład zaprzyjaźniłem się ostatnio z raperem Silkiem. Co prawda nie przypuszczam, żeby on akurat jakiekolwiek moje teksty miał zamiar rapować, ale to wspaniała postać" - mówi Marek Dutkiewicz.