Marcin Miller (Boys) pokazał się z synami. Wyglądają jak bracia?

Wokalistę Boys kojarzy prawie każdy w tym kraju. Znany jest on jednak też z tego, że rzadko udostępnia zdjęcia ze swoją rodziną. W internecie krążą zdjęcia Millera z synami podczas obiadu w restauracji w Sopocie. Fani natychmiast zareagowali.

"Razem wyglądacie jak bracia", "Bardzo podobni do siebie, jak trzy klony", "Żaden z Panów się siebie nie wyprze" - pisali.

Marcin Miller pokazał zdjęcie z mamą

W czasie Świąt Bożego Narodzenia na swoim Instagramie gwiazdor udostępnił również zdjęcie ze swoją mamą. Nie ukrywa, że jego mama jest najważniejszą kobietą w jego życiu. Gwiazdor disco polo odwiedza ją, kiedy tylko może. Tutaj także widać duże podobieństwo!

Marcin Miller skarżył się, że mocno odczuł pandemię koronawirusa. "W życiu nie podejrzewałem, że spełnią się najczarniejsze scenariusze z różnych filmów apokaliptycznych, że ludzie będą chodzić w maseczkach, że będzie epidemia" - komentował artysta.

"W 2019 roku tych koncertów było 200, teraz mamy ich 20, ale jestem bardziej wesoły, ponieważ mam więcej czasu na spotkanie się z rodziną, z przyjaciółmi. I właśnie cały czas się odkażamy i wyganiamy tę pandemię z siebie. Zatem naprawdę jest fajnie. Nawet nie wiedziałem, że mam tyle pilotów w domu i tak piękny ogród, po prostu nie miałem czasu na to, a teraz jest na wszystko czas. Odwiedzanie wnuka, odwiedzanie dzieci, wyjazd z żoną gdzieś, gdzie mamy swój azyl, zatem jest pięknie" - mówił w zeszłym roku.

Na szczęście muzyk miał pomysły na inne, poza muzyczne inwestycje, w tym... hurtownię jaj.

"To jest bardzo dobry biznes, bo jeśli chodzi o jajka, to są różne pola do popisu, będziemy sprzedawać je w hurtowni na Mazurach w Ełku, będą jaja eko i bio, jest takie pole do popisu, że na tych opakowaniach można rzucić fajne hasła: 'szalone jaja od chłopa z Mazur' albo 'Marcin Miller i jego jaja'" - przekonywał.

Do największych przebojów grupy Boys należą utwory "Jesteś szalona", "Najpiękniejsza dziewczyno", "Moja kochana", "W oczach niebo" (z Extazy), "Wciąż pamiętam", "Czy nie" i "Szalona blondynka" (duet z Bayer Full).