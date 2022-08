Majątek Prince'a w końcu podzielony. Minęło sześć lat od jego śmierci

"Prince może teraz spoczywać w pokoju" - tak przyrodnia siostra artysty skomentowała fakt, że po sześciu latach udało się w końcu ustalić, kto ma prawo do dziedziczenia spadku po nim. Otwiera to drogę do wydania oryginalnych, niepublikowanych wcześniej utworów muzyka.

Prince i Mayte Jannell Garcia w 1994 r. Para była małżeństwem w latach 1996-2000 /Stephane Cardinale/Sygma /Getty Images