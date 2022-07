W czerwcu Dawid Podsiadło ( posłuchaj! ) dokończył swoją stadionową trasę, którą przerwała pandemia koronawirusa. Dla wielotysięcznej publiczności zaśpiewał kolejno w Gdańsku (4 czerwca), Wrocławiu (18 czerwca) i na wielki finał w Chorzowie (25 czerwca). Na tym ostatnim koncercie na Stadionie Śląskim oklaskiwało go 60 tys. osób.

Licznie także stawili się fani wokalisty na Tarczyński Arena Wrocław - było ich ok. 40 tys.

To właśnie o tym koncercie w mediach społecznościowych napisał wrocławski radny Robert Grzechnik, reprezentujący klub Prawa i Sprawiedliwości.



"Jakie było moje zdziwienie, gdy dowiedziałem się, że Miasto musi dopłacić do tego koncertu 2,2 mln zł. Ta kwota znalazła się wśród poprawek do budżetu, które zostały przegłosowane na ostatniej sesji Rady Miejskiej Wrocławia. W związku z tym, na komisji Budżetu i Finansów zapytałem, czy nawet przy pełnym obłożeniu musimy dokładać do imprez na stadionie?" - napisał, jednocześnie dodając, że jest świadomy, że imprezy masowe przyciągają do miasta turystów, którzy wydają tam pieniądze w sklepach, restauracjach czy hotelach.



"W odpowiedzi otrzymałem informację, że umowa dotycząca organizacji koncertu była podpisywana 3 lata temu, że inne samorządy też podpisywały podobne umowy, że jest także element rozliczenia wpływu z biletów i prawdopodobnie ta kwota dopłaty pomniejszy się, ale urzędnicy nie wiedzą jeszcze o ile. Nie było ani słowa o tym, że negocjowaliśmy warunki. Wygląda więc na to, że grubo opłacani miejscy specjaliści podpisali, bo inni też podpisali i tyle. (...) Jednak to, że dopłacamy do koncertu z miejskiej kasy, przy pełnym stadionie, nie jest dla mnie normalne" - podkreśla Grzechnik.

W kolejnym wpisie radny poinformował, że zwrócił się do prezydenta Wrocławia z zapytaniem o szczegóły rozliczenia tego koncertu - odpowiedź powinna być znana w ciągu dwóch tygodni.



Dawid Podsiadło podsumował stadionową trasę

"Jeśli chodzi o wieczory, które będę pamiętał przez najbliższe 40 lat, to jest wśród nich wczorajszy. Te z Gdańska i Wrocławia też. Tak jak Wy, my też czekaliśmy ponad dwa lata, a świat na wielu poziomach nie jest już tym samym miejscem, którym był gdy po raz pierwszy zaprosiliśmy Was na te spotkania" - napisał Dawid Podsiadło po koncercie w Chorzowie.

Na scenie gościnnie towarzyszyli mu wtedy Ralph Kaminski ("Kosmiczne energie"), Daria Zawiałow i Vito Bambino ("I Ciebie też, bardzo" z repertuaru Męskiego Grania) oraz Artur Rojek ("Długość dźwięku samotności" Myslovitz).

Dawid Podsiadło i jego "Post"

Jesienią pojawi się nowa płyta wokalisty, którą zapowiada singel "Post". Od tytułu utworu towarzysząca mu trasa nazywać się będzie "POSTprodukcja", a Podsiadło zapowiada, że w całości grać będzie premierowo cały album.

Za nowy utwór odpowiadają Dawid Podsiadło i Kuba Galiński (muzyka, produkcja).

"Postprodukcja Tour". Gdzie wystąpi Dawid Podsiadło?

30.10 - Szczecin, Netto Arena

5.11 - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena

7.11 - Wrocław, Hala Stulecia

10.11 - Kraków, Tauron Arena

12.11 - Katowice, MCK

24.11 - Łódź, Atlas Arena

30.11 - Poznań, MTP

6, 7.12 - Warszawa, COS Torwar.

Poprzednia studyjna płyta Dawida Podsiadły - "Małomiasteczkowy" - ukazała się 19 października 2018 roku. Promowały ją takie utwory jak: "Małomiasteczkowy", "Nie ma fal", "Trofea" i "Najnowszy klip".