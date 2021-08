Magiczne Zakończenie Wakacji Kielce 2021 na start: Michael Kelly, Olivia Addams i inni. Przebój lata RMF FM i Polsatu [PROGRAM, TRANSMISJA]

Pierwszego dnia Magicznego Zakończenia Wakacji odbędzie się plebiscyt na Przebój lata RMF FM i Polsatu.

O statuetkę rywalizować będą Roksana Węgiel, Doda, Sylwia Grzeszczak, Arek Kłusowski, C-Bool, Michał Szczygieł, Martin Lange, Three of Us oraz Daria.

Magiczne Zakończenie Wakacji Kielce 2021 - kto wystąpi?

Sobotni koncert to nie tylko zmagania o nagrodę. Główną gwiazdą wieczoru będzie Michael Patrick Kelly z niezwykle popularnej w latach 90. rodzinnej grupy The Kelly Family. Dziś Paddy Kelly z powodzeniem solowo kontynuuje muzyczną karierę a jego najnowszy singel "Throwback" w niecałe dwa miesiące zanotował prawie 2 miliony wyświetleń w serwisie YouTube.

43-letni obecnie muzyk w 2003 r. wypuścił swój debiutancki album "In Exile", po czym zdecydował się porzucić karierę i zaszył się jednym z klasztorów we Francji. Na muzyczną scenę wrócił dopiero po sześciu latach przerwy.

Jego solowy dorobek obejmuje jeszcze płyty "Human" (2015), "Ruah" (2016) i "ID" (2017). Później wypuścił single "Roundabouts", "Beautiful Madness" (podwójna platyna w Polsce) i wspomniany "Throwback".



W Kielcach swój wspólny przebój "Cool Me Down" wykonają Inna (jedna z największych gwiazd rumuńskiej sceny disco) oraz krakowski producent Gromee, reprezentant Polski na Eurowizję 2018, nowy juror programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Magiczne Zakończenie Wakacji - kim jest Olivia Addams?

Z Rumunii do Polski przybędzie także 24-letnia Olivia Addams, popularna wokalistka, youtuberka i tiktokerka. Do jej największych przebojów należą piosenki "Stranger", "Are We There?" i "Dumb". W maju tego roku po raz pierwszy pojawiła się w naszym kraju, występując m.in. w duecie z wokalistką sanah w jej przeboju "Invisible Dress".

Olivia Addams trafiła do młodych słuchaczy za pośrednictwem TikToka - śledzi ją tam ponad 1,1 mln osób, a jej filmy obejrzano ponad 320 mln razy.

Na scenie zaprezentuje się również szwedzki duet Jubël, który wzbogaci międzynarodową mieszankę muzyczną.

Świętokrzyska Gala Kabaretowa 2021 - kto wystąpi?

W niedzielę popis wyjątkowych umiejętności rozśmieszania dadzą: Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani Mru Mru, Kabaret Skeczów Męczących Nowaki, K2, Robert Korólczyk, Szymon Łątkowski, Monika Dryl i Adrianna Borek.

Magiczne Zakończenie Wakacji - prowadzący

Sobotni koncert poprowadzą: Wiktoria Gąsiewska, Adam Zdrójkowski i Paweł Jawor z RMF FM, niedzielny - Kabaret Skeczów Męczących, Adrianna Borek i Monika Dryl.