Magiczne Zakończenie Wakacji Kielce 2021: Przebój lata RMF FM i Polsatu. Kto wystąpi w konkursie? [PROGRAM, TRANSMISJA]

Najpopularniejsi artyści młodego pokolenia i muzyczne gwiazdy wystąpią w konkursie RMF FM i Polsatu!

Magiczne Zakończenie Wakacji Kielce 2021 - kto wystąpi?

Częścią sobotniego konkursu będzie plebiscyt na Przebój lata RMF FM i Polsatu. Kto powalczy o statuetkę?

C-Bool - "Golden Rules"

C-Bool (Grzegorz Cebula) pochodzi ze śląskich Pyskowic. W szkole podstawowej był fanem takich grup jak Queen i Guns N'Roses. Później zainteresowało go italo disco, a na początku lat 90. zajął się tworzeniem muzyki techno jako DJ.

Nawiązał współpracę z członkami klubowych grup DJs Team, Base Attack i Casteam. Jego pierwszą solową produkcją jest "Would You Feel". Pod koniec 2004 roku nagranie pojawiło się na winylu, także w sklepach w Europie Zachodniej.

Wielki sukces w 2016 r. odniósł utwór "Never Go Away", który uzyskał status diamentu (100 tys. egzemplarzy). Takim samym wynikiem mogły pochwalić się kolejne single "Magic Symphony", "DJ is Your Second Name", a "Wonderland" z 2018 r. uzyskał status podwójnego diamentu.



Daria - "Love Blind"

Właściwie Daria Marcinkowska. Debiutująca na dużej scenie wokalistka i kompozytorka w wieku 18 lat wyjechała z Polski i przeniosła się do Wielkiej Brytanii, by tam studiować muzykę. W czasie studiów występowała w wielu znanych miejscach, takich jak O2 Islington czy The Omeara.

Podczas nauki w BIMM London miała okazję występować dla szwedzkiej rodziny królewskiej oraz brać udział w wielu projektach, pracując u boku najlepszych muzyków. W 2019 roku wystąpiła w programie "The Voice of Poland", gdzie obróciła wszystkie cztery krzesła. W plebiscycie startuje z utworem "Love Blind".

Doda - "Don't wanna hide"

Dody nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Karierę rozpoczęła w wieku 14 lat od występów w Teatrze Buffo Janusza Józefowicza, później znana była z występów z zespołem Virgin. Od rozwiązania zespołu z powodzeniem prowadzi karierę solową.



Na początku 2020 roku zdecydowała się na zawieszenie kariery muzycznej. "Chcę podróżować, odpocząć, zająć się produkcją filmów i zatęsknić. Koncertuje non stop od 20 lat" - tłumaczyła piosenkarka. W tym czasie oddawała się produkcji "Dziewczyn z Dubaju".



"Z hukiem kończę 1,5 roku przerwy muzycznej" - oznajmiła natomiast w czerwcu 2021 roku. Wtedy też miała premierę piosenka "Don't Wanna Hide", która próbuje wspomniany film "Dziewczyny z Dubaju".

Sylwia Grzeszczak - "Prawda o nas"

Sylwia Grzeszczak pierwsze kroki na scenie stawiała w wieku pięciu lat. Jej scenicznym debiutem był pogram "Od przedszkola do Opola", gdzie wykonała utwór Krzysztofa Krawczyka "Byle było tak". W 2004 roku zajęła pierwsze miejsce w finale konkursu "Drzwi do kariery". Rok później Grzeszczak wzięła udział w czwartej edycji programu "Idol", gdzie doszła do etapu grupowego.

W 2006 roku Sylwia Grzeszczak nagrała trzy piosenki na płytę "Adsum" grupy Ascetoholix. Zaowocowało to ważną w jej dalszej karierze współpracą z jednym z członków wspomnianego zespołu - Liberem - z którym w kolejnych latach związała się też w życiu prywatnym. Obecnie wokalistka ma na koncie cztery albumy studyjne.

Arek Kłusowski - "Idealny Syn"

Arek Kłusowski, mimo że piosenki pisał już od najmłodszych lat, przedstawił się szerszej publiczności dopiero w trzeciej edycji "The Voice of Poland", kiedy to będąc w ekipie Tomsona i Barona dotarł do finału programu. Kolejne kilka lat to różne perturbacje w życiu wokalisty, ale i kilka pobocznych projektów. Artysta pojawił się w "Idolu", śpiewał piosenki Anny Jantar oraz pisał teksty dla innych gwiazd takich jak Doda czy Ewa Farna.



W 2019 roku do sprzedaży trafiła jego długo wyczekiwana debiutancka płyta "Po tamtej stronie", którą sam zainteresowany zapowiadał jako zbiór historii o swoich traumach, porażkach i upadkach. "Ta płyta to dla mnie pewnego rodzaju terapia, dzięki której stanąłem na nogi i niezwykle dojrzałem" - mówił.



W maju 2021 roku opublikował drugi album - "Lumpeks", z przebojem "Idealny syn".

Martin Lange - "Kłamiesz"

"Martin Lange to duet wziętych songwriterów w debiutanckiej i w pełni autorskiej odsłonie. Po kilku latach intensywnej pracy studyjnej nad muzyką innych artystów, stworzyli własną - intensywnie emocjonalną i osadzoną w indie popowym klimacie" - tak muzycy mówią sami o sobie.



Duet Martin Lange dał się poznać słuchaczom, debiutując na początku 2021 roku singlem "Oddychaj". Kolejnym singlem był utwór "Kłamiesz". Utwory zapowiadają debiutancki album zespołu, którego premiera przewidziana jest na 2022 rok.



Michał Szczygieł - "Spontan"

Michał Szczygieł zdobył szeroką popularność w "The Voice of Poland" w 2017 r. W drużynie Andrzeja Piasecznego dotarł do ścisłego finału, ostatecznie zajmując trzecie miejsce (ósmą edycję wygrała wówczas Marta Gałuszewska z ekipy Michała Szpaka).

Po programie wypuścił m.in. piosenki "Nic tu po mnie" (nominacja do Fryderyka), "Będzie, co ma być", "Nie mamy nic" i "Tak jak chcę". Nagrał też duety z Saszan ("Wystarczy"), Patrykiem Kumórem ("Wakacje '99") i Chiarą Grispo ("Since You Left Me").

Debiutancki album "Tak jak chcę" ukazał się w czerwcu 2021 roku.



Three of Us - "Szklany sufit"

Three of Us to zespół tworzony przez Ewę Kapałę oraz braci Romana i Tomasza Sajewiczów. Poznali się w telewizyjnym programie "Bitwa na głosy" w 2011 r. W pierwszej edycji występowali w drużynie Haliny Mlynkovej z Cieszyna, zajmując z nią trzecie miejsce.



To właśnie Three Of Us wygrali pierwszą edycję konkursu radia RMF FM "Twoje 5 minut". Zadebiutowali autorskim singlem "Szklany sufit".



Roksana Węgiel - "Korona"

Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids". Jesienią 2017 r. 12-letnia wówczas wokalistka pojawiła się w programie TVP2. Podczas przesłuchań w ciemno zachwyciła jurorów śpiewając przebój "Halo" Beyonce. Trafiła pod skrzydła Edyty Górniak, która doprowadziła ją do zwycięstwa w show.



We wrześniu 2018 r. - już po sukcesie pierwszych singli "Żyj" i "Obiecuję" - Roksana została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior. W Mińsku na Białorusi w konkursie zaśpiewała piosenkę "Anyone I Want to Be", stając się pierwszą laureatką z naszego kraju.



W błyskawicznym tempie stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku, a rok później również nominację w kategorii album roku - pop.



"To piosenka o wewnętrznej przemianie, niesłabnącej motywacji i sile, mimo coraz to nowych przeciwności. Być może manifest to za duże słowo, ale to zdecydowanie opowieść o tym, jak ważna jest relacja ze sobą, bez oglądania się na to co mówią i myślą o nas inni. Nie ma chyba nikogo, kto by się nie zgodził, że wszystko co widzą i wiedzą o nas ludzie, to tylko mały kawałek, urywek całej historii" - tak wokalistka przedstawiała nowy utwór "Korona".



Gwiazdą sobotniego wieczoru w ramach Magicznego Zakończenia Wakacji będzie Michael Patrick Kelly z niezwykle popularnej w latach 90. rodzinnej grupy The Kelly Family. Dziś Paddy Kelly z powodzeniem solowo kontynuuje muzyczną karierę a jego najnowszy singel "Throwback" w niecałe dwa miesiące zanotował prawie 2 miliony wyświetleń w serwisie YouTube.

Na scenie nie zabraknie również duetu Gromee i Inna, a także Olivii Addams, która ostatnio podbijała radiowe listy przebojów z numerem "Stranger". Do Kielc zwita również szwedzki zespół Jubël, który wzbogaci tą międzynarodową mieszankę muzyczną!

Świętokrzyska Gala Kabaretowa 2021 - kto wystąpi?

W niedzielę popis wyjątkowych umiejętności rozśmieszania dadzą: Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani Mru Mru, Kabaret Skeczów Męczących Nowaki, K2, Robert Korólczyk, Szymon Łątkowski, Monika Dryl i Adrianna Borek.

Magiczne Zakończenie Wakacji - prowadzący

Sobotni koncert poprowadzą: Wiktoria Gąsiewska, Adam Zdrójkowski i Paweł Jawor z RMF FM, niedzielny - Kabaret Skeczów Męczących, Adrianna Borek i Monika Dryl.