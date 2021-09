Magda Bereda i Roksana Węgiel w duecie. Posłuchaj utworu "Bluza w rozmiarze L"

25-letnia Magda Bereda jest jedną z popularniejszych youtuberek i wokalistek młodszego pokolenia. Magda została okrzyknięta "jedną z najbardziej wpływowych ludzi według magazynu Forbes". W 2020 r. wydała swój debiutancki album "mniejszeodtrzech".



W klipie "Bluza w rozmiarze L" główną rolę zagrała Roxie Węgiel, której sławę przyniosło zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci, gdzie zaprezentowała utwór "Anyone I Want To Be".



Nagrania teledysku odbywały się w warszawskim Fabrycznym Atelier. Wybór industrialnej scenerii - klimatycznej opuszczonej fabryki - świetnie wpasował się w temat utworu.

Clip Magda Bereda Bluza w rozmiarze L

Magda Bereda poprzez swoją nową piosenkę "Bluza w rozmiarze L" chce pokazać, że każdy z nas, niezależnie od wieku, powinien czuć się ze sobą dobrze i w pełni siebie akceptować. "Piosenka rozpoczyna zupełnie nowy rozdział w moim życiu. Ostatnio miałam gorsze chwile i wreszcie dotarły do mnie długo wyczekiwane promienie słońca. Singel 'Bluza w rozmiarze L' to ogromne emocje przelane na papier, płynące prosto z serca. Nigdy wcześniej nie pisałam o miłości, dopóki sama nie przekonałam się, jak wielką rolę odgrywa w naszym życiu" - mówi.



"Piosenka opowiada historię dwojga ludzi, którzy są od siebie uzależnieni. Wzbierająca w nich tęsknota powoduje serię niepowodzeń, z którymi przyszło im się zmierzyć. Na nowo muszą nauczyć się dbać o swoje potrzeby i nie zapominać, że są one równie ważne jak miłość" - podkreśliła.



Magda Bereda - kim jest?

Internetowa kariera Magdy Beredy rozpoczęła się w 2011 roku od wstawiania coverów i przeróbek znanych utworów. "Siedź tu cicho", czyli przeróbka przeboju "Despacito" Luisa Fonsiego, zanotowała ponad 5 mln odsłon.

Jesienią 2019 roku Magda Bereda wystąpiła w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie partnerował jej Kamil Kuroczko. W show Polsatu zajęła ostatecznie 4. miejsce.



Roksana Węgiel i Magda Bereda znają się od kilku lat i kilkakrotnie miały okazję już współpracować. W 2018 r. nagrały wspólnie wersję piosenki "Żyj" Roksany używając... helu.