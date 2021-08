Roksana Węgiel o swoich stylizacjach. Nastolatka odpowiada na krytykę

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. Roxie popularność zdobyła dzięki triumfowi w "The Voice Kids" oraz zwycięstwie na Eurowizji Junior. Od tamtego czasu jej kariera mocno się rozwinęła.

Piosenkarka ma na koncie debiutancki album "Roksana Węgiel" z marca 2020 roku, która w Polsce pokryła się platyną. Nowy etap w działalności scenicznej 16-latki rozpoczął singel "Korona" wydany w czerwcu tego roku.

Wokalistka w ostatnim czasie zaprezentowała nowy wizerunek. Węgiel eksperymentuje również z fryzurami, czym regularnie chwali się na Instagramie. Wiele osób uważa, że przez stylizacje, w których się prezentuje, wygląda na więcej lat niż ma w rzeczywistości.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Earth Festival Uniejów 2021: Roksana Węgiel o współpracy z Ekipą INTERIA

"Totalnie nie śpieszy mi się do dorosłości. Ten czas tak szybko ucieka. Pamiętam, jak będąc małą dziewczynką, mówiłam, że jeszcze tyle czasu do osiemnastki, a to już za półtora roku. Naprawdę bardzo szybko ten czas leci. Niektórzy mówią, że wyglądam na dużo starszą osobę, ale myślę, że telewizja też robi swoje, bo jednak wszystko w ekranie wygląda inaczej" - skomentowała nastolatka w rozmowie z portalem Jastrząb Post.



"Ja też mam świadomość tego, że nieraz w ekranie wyglądam starzej, niż na żywo. Ale ja się czuje na swój wiek i nic na siłę. Nie uważam, że się postarzam" - dodała.