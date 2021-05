Roksana Węgiel o walce z hejtem i przepracowaniu: Poczułam, że już nie daję rady

Roksana Węgiel po raz pierwszy udzieliła wspólnego wywiadu ze swoją mamą Edytą. 16-letnia wokalistka wcześniej nie mówiła głośno o tym, jak bardzo dotknął ją hejt i niesprawiedliwe komentarze.

Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia /ForumGwiazd / Agencja FORUM

Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids". Jesienią 2017 r. 12-letnia wówczas wokalistka pojawiła się w programie TVP2.

Podczas przesłuchań w ciemno zachwyciła jurorów śpiewając przebój "Halo" Beyonce. Trafiła pod skrzydła Edyty Górniak, która doprowadziła ją do zwycięstwa w show.

We wrześniu 2018 r. - już po sukcesie pierwszych singli "Żyj" i "Obiecuję" - Roksana została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior. W Mińsku na Białorusi w konkursie zaśpiewała piosenkę "Anyone I Want to Be", stając się pierwszą laureatką z naszego kraju.

W błyskawicznym tempie stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku, a rok później również nominację w kategorii album roku - pop.

Roksana Węgiel na pokazie wiosennej ramówki TVP

Płyta "Roksana Węgiel" w marcu 2020 r. pokryła się platyną za sprzedaż ponad 30 tysięcy egzemplarzy, a status przebojów uzyskały piosenki "Żyj", "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Dobrze jest, jak jest". Wersja deluxe została poszerzona o utwory "MVP", "True", "Half of My Heart" i "Cisza".



Roxie regularnie gości w programach TVP, występowała m.in. podczas sylwestrów w Zakopanem (2018, 2019) i Ostródzie (2020) czy Festiwalu w Opolu. W styczniu tego roku prowadziła codzienny magazyn "Ferie z TVP", a wiosną została laureatką (w parze ze swoją przyjaciółką Oliwią Górniak) trzeciej edycji show "Dance, Dance, Dance".



Roksana Węgiel w walentynkowej stylizacji

Teraz razem ze swoją mamą Edytą udzieliła wspólnego wywiadu dla magazynu "Party". To właśnie mama 16-letniej wokalistki zdradziła, że złośliwe komentarze zostawiały ślady na jej córce. Okazało się, że choć nie mówiła ona o tym głośno, hejt "niszczył ją od środka".

"Po czasie wszystko wracało jak bumerang, w zupełnie nieoczekiwanych sytuacjach. Przychodził kryzys i nagle Roksana odreagowywała słowa, które o sobie usłyszała. Ludzie często traktują moją córkę jak dorosłą, zapominając, że ona jednak ma 16 lat" - mówi Edyta Węgiel.

Sama Roksana ujawniła, że po pierwszych dużych sukcesach przytłoczył ją ogrom pracy.

"Był taki moment, w którym poczułam, że już nie daję rady. Wokół słyszałam tylko nierealne do spełnienia oczekiwania, dostawałam kolejne zlecenia. Serio, mam poczucie, że niejedna dorosła osoba już by tego nie pociągnęła. Pracowałam bardzo dużo. Przecież nie jestem robotem. Na szczęście rodzice byli przy mnie i widzieli, co się ze mną dzieje. Oni zawsze mnie wspierają" - opowiada Roksana Węgiel.