30 września w Warszawie, na siódmej już edycji "Roztańczonego PGE Narodowego", pojawili się m.in. Maryla Rodowicz, Doda, Cleo, Viki Gabor, Edyta Górniak, Michał Wiśniewski, Maja Hyży, Smolasty, Skolim, Piękni i Młodzi, Akcent, Boys, Top Girls czy Milano. Koncert transmitowała Telewizja Polska.



Wielu widzów nie było zadowolonych z koncertu i zarzucali części wykonawców, że podpierali się playbackiem. Maciej Orłoś zwrócił uwagę jednak na coś zupełnie innego.



Maciej Orłoś ostro o gwiazdach TVP. "Na ściance trzeba się powyginać"

Dziennikarz postanowił ironicznie skomentować udział gwiazd w koncercie "Roztańczony PGE Narodowy". Zrobił to za pomocą relacji na swoim instagramowym profilu.



"'Roztańczony Narodowy', impreza TVP. Tłum gwiazd przyszedł. Zapomnieli już, że przed chwilą TVP robiła haniebną nagonkę na artystkę, Agnieszkę Holland. Ale co tam, na ściance trzeba się powyginać" — kąśliwie skomentował Orłoś.

Warto przypomnieć, że dziennikarz wcześniej ostro komentował m.in. festiwal w Opolu i jawnie pokazywał, że jest przeciwnikiem wplatania polityki do podobnych występów. Maciej Orłoś po odejściu ze stacji bardzo często wypowiada się o niej nieprzychylnie. Robi to m.in. za pośrednictwem swojego kanału na Youtube, gdzie obecnie śledzi go 224 tys. użytkowników.