Marsz Miliona Serc w Warszawie to wiec opozycji, której celem jest zmobilizowanie sympatyków do udziału w wyborach parlamentarnych (15 października).

"Chcę powiedzieć, że dzisiaj to zgromadzenie ponad miliona ludzi z całej Polski - miliona kobiet i mężczyzn, starszych i dzieci jest trzecią falą Solidarności, znowu czegoś nowego się uczymy, znowu nauczyliśmy się tej nowej Solidarności i ja to zrozumiałem dzisiaj, idąc i widząc wasze łzy, wasze uśmiechy, machających do nas ludzi z okien, balkonów" - mówił Donald Tusk stojący na czele Koalicji Obywatelskiej, głównej siły opozycji.

Niespodziewanie na scenie pojawiły się gwiazdy muzyki i filmu - w tym m.in. Andrzej Piaseczny, Majka Jeżowska, Czesław Mozil, Kuba Sienkiewicz (Elektryczne Gitary) i jego dzieci - Kasia i Jacek (Kwiat Jabłoni), Małgorzata Ostrowska, Wanda Kwietniewska, Piotr Gąsowski, Mateusz Damięcki, Grażyna Wolszczak, Magdalena Schejbal, Katarzyna Grochola, Andrzej Saramonowicz, Joanna Szczepkowska, Dorota Stalińska czy Joanna Kurowska.

Ten chór, wsparty przez uczestników Marszu, zaśpiewał przebój "Kocham wolność" ( posłuchaj! ) z repertuaru grupy Chłopcy z Placu Broni. Liderem formacji był zmarły w wypadku samochodowym w 2000 r. Bogdan Łyszkiewicz.

"Dzisiaj mamy dla was wyjątkową niespodziankę. Pamiętacie, jak od wielu wielu lat jest taka piosenka, która towarzyszy wszystkim ludziom dobrej woli, wszystkim tym, którzy wiedzą, że wolność nie jest dana raz na zawsze, ale że za tę wolność warto, ale i trzeba się bić, właśnie przy urnach wyborczych. Dzisiaj dla was najwięksi polscy artyści spontanicznie zebrali się, by tę pieśń zaśpiewać" - mówił Borys Budka, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

W Marszu w roli uczestników maszerowały też inne gwiazdy muzyki (m.in. Renata Przemyk, Marek Kościkiewicz), które relacjonowały to w mediach społecznościowych.



