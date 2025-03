"Brzmi jak klasyczny Spin Doctors, to przyjemny pop [idiom "słodycz w uszach"] i mocniejszy materiał, który nawiązuje do 'Pocket Full Of Kryptonite', ale z wieloletnim doświadczeniem" - opisują nowy materiał Amerykanie.

Wspomniany album "Pocket Full of Kryptonite" to wypuszczony w 1991 r. debiut ekipy z Nowego Jorku. Płyta przyniosła nominowany do Grammy singel "Two Princes", jeden z największych przebojów początku lat 90. Teledysk ma ponad 124 mln odsłon.

Spin Doctors i "Two Princes". To był wielki hit lat 90.

"Napisałem tę piosenkę, gdy miałem 19 lat, więc wciąż wychodziłem z dzieciństwa, a jako dziecko uwielbiałem czarodziejów, królów, królowe, księżniczki i księżniczki i takie rzeczy. I uwielbiałem Szekspira - już wtedy byłem nim bardzo zainteresowany. Więc ciągnęło mnie do tego rodzaju obrazów, po prostu dlatego, że lubiłem książki i wiersze z tamtego okresu" - opowiadał po latach o "Two Princes" wokalista Chris Barron w rozmowie z serwisem Songs Facts.

Debiutancki album kwartetu tylko w samych Stanach Zjednoczonych pięciokrotnie pokrył się platyną, a sprzedaż na całym świecie szacuje się na ponad 10 mln egzemplarzy. Zespół zagrał dla wielotysięcznej publiczności Woodstock '94 i Glastonbury Festival, a w 1993 r. przygotował swoją wersję przeboju "Have You Ever Seen the Rain" Creedence Clearwater Revival na potrzeby filmu "Filadelfia" z oscarową rolą Toma Hanksa.

Kolejne płyty notowały już znacznie niższą sprzedaż, karierę przystopowały też problemy z głosem Chrisa Barrona - lekarze dawali mu szanse 50:50, że będzie mógł normalnie mówić i śpiewać. W 2013 roku ukazał się ostatni jak na razie studyjny materiał grupy - "If the River Was Whisky". Poszczególni muzycy zajmowali się także swoimi solowymi karierami.

Spin Doctors powracają z nowym albumem. Co już wiemy?

Od stycznia 2022 r. zespół stał się tercetem, po tym jak zwolniono wieloletniego basistę Marka White'a, gdy odmówił przyjęcia szczepionki na koronawirusa. W sierpniu 2024 r. już oficjalnie do składu dołączył zastępujący White'a na koncertach Jack Daley. Lidera od początku wspierają Eric Schenkman (gitara) i Aaron Comess (perkusja).

Po ponad dekadzie Amerykanie zapowiedzieli premierę nowego albumu "Face Full of Cake", który pojawi się 11 kwietnia. Poznaliśmy już dwa single: "Still a Gorilla" i "Rock 'N' Roll Heaven".

"Fani Spin Doctors zostaną wyrwani z butów dzięki tej płycie" - ekscytuje się Chris Barron, zapowiadając przebojową mieszankę chwytliwych brzmień spod znaku popu, rocka, bluesa i soulu.

Chris Barron (Spin Doctors) podczas Pol'and'Rock Festival 2023 Stanisław Wadas WOŚP

Nowy materiał grupa będzie promować podczas letniej trasy po USA z Blues Traveler i Gin Blossoms. W planach są też występy na festiwalach Boston Calling, Bourbon & Beyond i Oceans Calling.

Maciej Rock o kulisach programu "Must Be The Music". Czego możemy spodziewać się po nowej edycji? interia INTERIA.PL