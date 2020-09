Lunatic Soul przed premierą płyty "Through Shaded Woods": Siedem ciekawostek

13 listopada do sprzedaży trafi zapowiadany już przez nas siódmy album Lunatic Soul, projektu Mariusza Dudy, wokalisty i multiinstrumentalisty znanego z grupy Riverside.

Mariusz Duda szykuje siódmy album Lunatic Soul /Tomasz Pulsakowski /

Lunatic Soul to jego solowy studyjny projekt, w którym realizuje swoje głównie folkowe pomysły muzyczne.

"'Shaded Woods' to nasze najgorsze traumy i koszmary. Przejście przez ten las ma symbolizować zmierzenie się z nimi, stawienie im czoła. To próba odwagi" - mówi Mariusz Duda.

"Through Shaded Woods" to kolejne muzyczne otwarcie Lunatic Soul, z pewnością najbardziej "dopieszczony" i najbardziej bogaty brzmieniowo album, ale również najjaśniejszy i najbardziej "pozytywny" w całej dyskografii. Tym razem lider Riverside zaprasza w dźwiękową podróż zainspirowaną mrocznym skandynawskim i słowiańskim folkiem.

Oto siedem ciekawostek, które warto znać przed posłuchaniem jakiegokolwiek albumu Lunatic Soul:



1. W Lunatic Soul nie usłyszycie gitary elektrycznej. Od pierwszej płyty wszystko co wydaje się brzmieć jak gitara elektryczna nie jest nią. Mariusz Duda imituje gitarowe dźwięki głównie gitarami basowymi w wersji klasycznej jak i w wersji piccolo, przesterowuje gitary akustyczne i klawisze.



2. Rozpiętość stylistyczna muzyki Lunatic Soul obejmuje muzykę orientalną, folkową, rock progresywny, ambient i elektronikę. Duda nie lubi nagrywać dwóch takich samych płyt (może z wyjątkiem LS1 i LS2, które miały być jedną historią) Jeśli polubiłeś więc jakiś album z powodu przewagi jednej z tych rzeczy, na kolejnym będziesz miał najprawdopodobniej przewagę czegoś innego.

3. Wszystkie płyty Lunatic Soul to jeden koncept o podróży przez życie i śmierć, który Mariusz Duda nazwał "The Circle of Life and Death" i który został rozpisany na osiem albumów. Historia jaką wymyślił sobie autor jest fabularnie pocięta niczym Pulp Fiction, a więc nie jest zgodna z wydawaniem płyt w kolejności. Dla przykładu "Walking on a Flashlight Beam" to prequel czarnego "LS1" a najnowszy album "Through Shaded Woods", to tak naprawdę trzeci w kolejności cyklu czyli następca "LS2".

4. "The Circle of Life and Death" ma również podział na "płyty po stronie życia" oraz "płyty po stronie śmierci". Płyty po stronie śmierci mają na okładce "zaokrąglony" wężowy symbol LS i organiczne brzmienie. Płyty po stronie życia mają "popękany i niejednolity" symbol LS oraz wiecej elektroniki w muzyce. (Wyjątkiem jest album "Under The Fragmented Sky" bez symbolu LS i będący płytą pomiędzy).

Płyty po stronie śmierci:

"LS1"

"LS2"

"Impressions"

"Through Shaded Woods"

"Under The Fragmented Sky"

Płyty po stronie życia:

"Under The Fragmented Sky"

"Fractured"

Ósmy album

"Walking on a Flashlight Beam".

5. W Lunatic Soul znajdziemy bardzo dużo odniesień do gier wideo, którymi od lat w swojej muzyce inspiruje się Mariusz Duda. Na LS1 w podziękowaniach we wkładce znajdziemy odniesienia do gry "Demon Souls" a na LS2 i "Walking on a Flashlight Beam" do gry "Dark Souls", z którą związane są też takie tytuły jak "Gutter" czy "Shaded Woods". Nie jest wykluczone, ze tytułowy "Soul" z nazwy Lunatic Soul to również specyficzny coaching ze strony firmy From Software.

6. Teksty na "Lunatic Soul" wielokrotnie zahaczają o tematy związane z depresją i walką z nią. Dwie przeciwstawne do siebie albumy to "Walking on a Flashight Beam" i "Through Shaded Woods". Na pierwszym z nich wygrywa śmierć, na drugim życie.



7. Mariusz Duda gra na swoich płytach na większości instrumentów, sporadycznie zapraszając do udziału gości. Płyta "Through Shaded Woods" jest pierwszą w całości zagraną przez autora.

Pierwszego singla z "Through Shaded Woods" poznamy 25 września.

Oto szczegóły siódmej płyty Lunatic Soul:



1. "Navvie"

2. "The Passage"

3. "Through Shaded Woods"

4. "Oblivion"

5. "Summoning Dance"

6. "The Fountain"

Bonus disc:

1. "Vyraj"

2. "Hylophobia"

3. "Transition II".