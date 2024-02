Podczas niedawnego wywiadu dla magazynu "Vogue" Jennifer Lopez miała okazję sięgnąć do swoich modowych archiwów, które uwzględniały jedne z najbardziej pamiętnych stylizacji artystki. Pośród nich nie mogło zabraknąć sukienki, którą Lopez miała na sobie w 2000 roku, podczas ceremonii wręczenia Grammy.

Niewiele brakowało, by Lopez w tej kreacji nie wystąpiła, gdyż jej zaufana stylistka Andrea Lieberman, odradzała jej wspomnianą sukienkę.

Reklama

"To była sukienka, którą inne osoby już nosiły. Moja stylistka powiedziała: 'Proszę, nie zakładaj jej. Ktoś inny już się w niej zaprezentował'. Pomyślałam: 'No cóż, przyniosłaś ją, zaproponowałaś, jest najlepsza, więc zamierzam ją założyć'. Tak też zrobiłam i wywołałam spore zamieszanie. Dlaczego? Nie wiem, może każde pokolenie potrzebuje swojej sukienki Marilyn i najwyraźniej właśnie ta kreacja okazała się tą sukienką dla tamtego pokolenia" - wyjaśniła w rozmowie z "Vogue" Lopez.



Jennifer Lopez na gali Grammy w sukni Versace. Internet oszalał na jej punkcie

Powiedzieć, że kreacja okazała się sensacją, to nie powiedzieć nic. Bowiem dyskutowano o niej długo po jej spektakularnej prezentacji na czerwonym dywanie.

Zdjęcia Lopez w zielonej sukience pobrano ze strony Grammy 642 917 razy w ciągu zaledwie 24 godzin od wydarzenia.

Co ciekawe kreacja przyczyniła się do powstania wyszukiwarki grafik w Google. W styczniu 2015 roku prezes Google, Eric Schmidt, przyznał, że ogromne zainteresowanie tą właśnie sukienką zainspirowało go i zmotywowało do stworzenia tego narzędzia, które dziś znacznie ułatwia wyszukiwanie różnych zdjęć i grafik.

I nawet po latach popularność kreacji nie słabła. W ankiecie przeprowadzonej przez brytyjską sieć domów handlowych Debenhams w 2008 roku, sukienka została uznana za piątą najbardziej kultową sukienkę wszech czasów z czerwonego dywanu. Przysłużyła się także karierze projektantki Donatelli Versace.



W jednym z wywiadów spadkobierczyni modowego dziedzictwa Versace przyznała, że kreacja była punktem zwrotnym w jej karierze. Po śmierci swojego legendarnego brata Gianniego, Donatella musiała bardzo walczyć o to, by wyjść z jego cienia. Ta sukienka bardzo się temu przysłużyła. Zdaniem projektantki ta wyzywająca, zielona sukienka sprawiła, że i modowa prasa, i gwiazdy nabrały zaufania do jej własnej twórczości.