Oto cała Jennifer Lopez. Pierwszy od lat album latynoskiej gwiazdy już dostępny

Jennifer Lopez wydała nowy, pierwszy od dziewięciu lat album, "This Is Me...Now", który jest klamrą dla wydanego przed dwoma dekadami krążka "This Is Me...Then". Nowy materiał wokalistki jest już dostępny na platformach streamingowych, a także nośnikach fizycznych - płycie CD i winylu.

Przypomnijmy, że latynoska wokalistka jest jedną z najpopularniejszych światowych gwiazd. Dotąd sprzedała ponad 80 milionów płyt, a jej utwory zostały odsłuchane w sieci ponad 15 mld razy. Teledyski natomiast wyświetlono ponad 18 mld razy, a aż cztery utwory Lopez wylądowały na szczycie prestiżowej listy Billboard Hot 100.

Gwiazda napisała i nagrała "This Is Me...Now" w swoim domu w Los Angeles, a prace nad krążkiem trwały przez ostatnie dwa lata. Przy realizacji mogła liczyć na pomoc gwiazdorskiej ekipy producentów, w tym m.in. z Rogéta Chahayeda, Angela Lopez i Jeffa "Gitty" Gitelmana. Dodatkowymi producentami-tekściarzami byli HitBoy, Tay Kieth, Yeti Beats, Carter Lang, Kim "Kaydence" Krysiuk, Jason Derulo i Brandon Riester, który pełnił funkcję A&R dla tego projektu.

Album doczekał się też swojej wizualnej interpretacji za sprawą filmu dokumentalnego "This Is Me...Now: A Love Story", który trafił na platformę Amazon Prime Video. Produkcja w reżyserii Dave'a Meyersa jest opowieścią o miłości, a także "podróżą w głąb" życia i osobowości gwiazdy. Jennifer Lopez nie żałowała na powstanie specjalnej produkcji, bo początkowo na jej stworzenie wyłożyła 20 mln dolarów. Później projekt przejęli producenci z Amazon.

Film wedle zapowiedzi łączy elementy fantastyczne z realnymi, a na ekranie pojawia się m.in. Jane Fonda i Trevor Noah.

Jennifer Lopez wydała pierwszy od 9 lat album, "This Is Me...Now"

Pierwszym singlem z albumu jest piosenka "Can't Get Enough" z autoironicznym teledyskiem, w którym Jennifer Lopez bierze kilka ślubów z różnymi mężczyznami. Pierwszy kadr to scena ze ślubu, podczas którego zaproszeni goście zakładają się, jak długo wytrwa w małżeństwie. Sceny wesela przeplatane są dobrą zabawą JLo, której mężowie co jakiś czas zmieniają się. Gdy gwiazda tradycyjnie rzuca bukiet, to kilka kobiet nie jest skorych do łapania go, bo ich zdaniem "jest przeklęty". Osobisty teledysk odnosi się do ogromnych emocji, które wywoływały przez lata kolejne związki i burzliwe rozstania gwiazdy. Gwiazda wie, co sądzą o niej inni i jest bardzo zdeterminowana, by tym razem nie odpuścić i uratować związek.

Clip Jennifer Lopez Can't Get Enough

"Can't Get Enough" w refrenie zawiera fragment wielkiego przeboju Seana Paula "I'm Still in Love With You". Krążek "This Is Me... Now", nawiązuje do wydanej w 2003 roku płyty "This Is Me... Then", który poświęcony był związkowi z Benem Affleckiem - tym samym, z którym po latach zaczęła się na nowo spotykać. Aktor w 2022 roku został oficjalnie jej mężem. Na albumie pojawi się dedykowana mu piosenka "Dear Ben".

Gdy powstawało "Then", para spotykała się, ale niedługo później rozstała. Po 20 latach dali sobie drugą szansę, która skończyła się hucznym ślubem. Nie da się więc wymazać połączenia, które istnieje między "Now" i "Then" sprzed 21 lat, o czym mówi sama wokalistka. "Myślę, że [album] może zaskoczyć niektórych ludzi" - mówiła "Variety" podczas rozdania Złotych Globów w ostatnią niedzielę. "To zdecydowanie rodzaj meta historii o podróży, jaką trzeba odbyć od złamanego serca z powrotem do miłości. (...) W pewnym sensie jestem w tym ekspertką (...). Nie tyle od małżeństwa, co od ślubów" - kontynuowała.

Przypomnijmy, że gwiazda romansowała z wieloma gwiazdorami, a jej pierwszym mężem był Ojani Noa (lata 1997-1998), później Cris Judd (od 2011 do 2003), następnie Marc Anthony (2004-2014), a w 2022 roku wyszła za Afflecka.

Jennifer Lopez "This is Me... Now": Tracklista albumu

"This Is Me...Now" "To Be Yours" "Mad in Love" "Can’t Get Enough" "Rebound" "not.going.anywhere." "Dear Ben, Pt. II" "Hummingbird" "Hearts and Flowers" "Broken Like Me" "This Time Around" "Midnight Trip to Vegas" "Greatest Love Story Never Told".

