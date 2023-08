Według doniesień amerykańskich mediów trzy tancerki z zespołu Lizzo ( zobacz! ) w latach 2021-2023, Arianna Davis, Crystal Williams i Noelle Rodriguez, oskarżyły wokalistkę o złe traktowanie w pracy. Jest mowa o prawdziwym koszmarze, który gwiazda miała im zgotować.

Warunki w pracy miały być okropne - tancerki twierdzą, że zostały niesłusznie zwolnione lub zmuszone do rezygnacji z pracy z powodu okoliczności nie do zniesienia.

Kobiety miały trafić do zespołu wokalistki dzięki udziałowi w programie "Watch Out for the Big Grrrls". Wielka kariera stała przed nimi otworem, ale po dołączeniu do zespołu Lizzo miały być źle traktowane na różnych płaszczyznach. Mowa jest o molestowaniu seksualnym, fałszywym uwięzieniu i "ingerencji w korzyść ekonomiczną".