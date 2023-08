Przypomnijmy, że według doniesień amerykańskich mediów trzy tancerki z zespołu Lizzo ( zobacz! ) w latach 2021-2023, Arianna Davis, Crystal Williams i Noelle Rodriguez, oskarżyły wokalistkę o złe traktowanie w pracy. Jest mowa o prawdziwym koszmarze, który gwiazda miała im zgotować.

Warunki w pracy miały być okropne - tancerki twierdzą, że zostały niesłusznie zwolnione lub zmuszone do rezygnacji z pracy z powodu okoliczności nie do zniesienia.

Reklama

Lizzo na Open'er Festival 2023 1 / 17 Lizzo na Open'erze Źródło: INTERIA.PL Autor: Eris Wójcik

Lizzo molestowała pracownice? Teraz zabrała głos

Artykuł Mad Cool Festival 2023: Czarodziejski flet i hiszpańskie paliwo [RELACJA]

Lizzo spełniła marzenie dziecka polskich gwiazd! Jest nagranie Miłośnicy piosenkarki długo czekali na to, by zabrała głos w sprawie. W końcu w czwartek na jej Instagramie pojawił się podzielony na części obszerny wpis. Lizzo przyznała, że ostatnie dni były "niesamowicie trudne i rozczarowujące". "Moja etyka pracy, moralność i szacunek zostały zakwestionowane. Mój charakter został skrytykowany" - stwierdziła.

"Zwykle wolę nie odpowiadać na fałszywe oskarżenia, ale są one tak niewiarygodne i zbyt oburzające, żeby się tym nie zająć. Te sensacyjne historie pochodzą od byłych pracowników, którzy publicznie przyznali, że powiedziano im, że ich zachowanie w trasie było nieodpowiednie i nieprofesjonalne" - pisze.

"Niczego nie traktuję bardziej poważnie niż szacunek, na jaki zasługujemy jako kobiety na świecie. Wiem, jak to jest być codziennie poniżanym przez wygląd i absolutnie nigdy nie krytykowałabym, ani nie zwalniałabym pracownika z powodu jego wagi" - dodaje Lizzo.

Część zagranicznych fanów zaczęło dopatrywać się prawdy w zeznaniach tancerek po tym, jak Beyonce usunęła Lizzo ze swojego segmentu inspirujących kobiet pokazywanego na koncertach. "Ta odpowiedź jest żenująca. Postaraj się lepiej"; "Jesteś skończona!" - skomentowali wypowiedź niektórzy fani.

W komentarzach na Instagramie inni popierali gwiazdę i pisali: "To są fałszywe zarzuty. Bądź silna"; "Nigdy nie wątpiłam w jej uczciwość" - czytamy".

Lizzo zgotowała tancerkom piekło? Poważne oskarżenia!

Przypomnijmy, że kobiety trafiły do zespołu wokalistki dzięki udziałowi w programie "Watch Out for the Big Grrrls". Wielka kariera stała przed nimi otworem, ale po dołączeniu do zespołu Lizzo miały być źle traktowane na różnych płaszczyznach. Mowa jest o molestowaniu seksualnym, fałszywym uwięzieniu i "ingerencji w korzyść ekonomiczną".