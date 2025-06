Były gitarzysta Metalliki oskarża grupę o plagiat. Mówi o ich najpopularniejszym utworze

Dave Mustaine, współzałożyciel Megadeth i były członek Metalliki, ponownie wraca do tematu swojego rozstania z zespołem Jamesa Hetfielda. W niedawnym wywiadzie dla podcastu The Shawn Ryan Show muzyk nie tylko wyraził żal z powodu wyrzucenia go z grupy, ale także rzucił cień na autentyczność jednego z najbardziej rozpoznawalnych riffów w historii metalu.

"Nigdy nie mówię, że odszedłem. (...) Zostałem niesprawiedliwie wyrzucony" - podkreślił Mustaine. Jego słowa wybrzmiały szczególnie mocno w kontekście dalszych oskarżeń wobec byłych kolegów z zespołu.

Riff do "Enter Sandman" zapożyczony od Excel?

Mustaine zasugerował, że kultowy riff otwierający "Enter Sandman" nie był oryginalnym pomysłem Metalliki. Jego zdaniem może on mieć swoje źródło w twórczości thrash metalowego zespołu Excel. "Może i nie jesteśmy tak wielcy jak oni, ale ich największy przebój… Sprawdźcie sobie zespół Excel i ich piosenkę 'Tapping Into The Emotional Void'. Dość podobny riff" - zasugerował.

Wspomniany utwór Excel został wydany w 1989 roku, czyli dwa lata przed premierą "The Black Album" Metalliki. Jak przypomina portal NME, członkowie Excel rozważali nawet podjęcie kroków prawnych w tej sprawie, jednak ostatecznie nie zdecydowali się na proces.

Metallica kontra Mustaine - spór o spuściznę i własność twórczą

Mustaine zaznaczył także, że Kirk Hammett - jego następca w Metallice - miał wykorzystać jego wcześniejsze pomysły mimo wyraźnego sprzeciwu. To, jego zdaniem, tylko pogłębiło poczucie niesprawiedliwości.

"Enter Sandman" to pierwszy utwór napisany na potrzeby "The Black Album" z 1991 roku. Za jego słynny riff odpowiada właśnie Hammett. Lars Ulrich opisywał go jako "piosenkę jednego riffu", co tylko podsyca kontrowersje wokół domniemanej inspiracji.

Echo dawnych konfliktów

Choć Mustaine i członkowie Metalliki oficjalnie zakończyli spór wiele lat temu, jego najnowsze wypowiedzi pokazują, że emocje sprzed dekad nadal potrafią wrócić z pełną mocą. Czy zarzut o plagiat odbije się szerokim echem w środowisku metalowym? Czas pokaże.