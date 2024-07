"Wierzę, że najlepsze czasy mojej żony w muzyce są przed nią. Niedługo nasze życie nie będzie zależne ode mnie, ono będzie bardziej zależne od niej. Ja też już chcę się zatrzymać w jednym miejscu, gdziekolwiek by to nie było"- wyznaje z nadzieją.

Z przykrością stwierdza, że jego żona nie osiągnęła jeszcze tego, czego pragnie, przez co czuje się niedoceniona. Podkreśla, że to dzięki niej ma wspaniałą rodzinę i chciałby się ustabilizować.

"Ja w swoim zawodzie jestem bardzo spełniony, ona nie. Myślę, że czuje się również niedoceniona , ale na pewno nie żałuje tego, że poświęciła trochę tej kariery dla zbudowania tego, co dzisiaj mamy. To, co dzisiaj mamy praktycznie zbudowała ona... ja tam przechodziłem, po prostu" - podsumowuje.

Co ciekawe, piłkarz chciałby rozpieszczać swoje dzieci, przez to, że ma do tego wystarczająco wiele "narzędzi". Jednak nie może sobie na to pozwolić i ma problem z odmówieniem czegoś swojemu synowi.