Za czarno-biały klip odpowiada Daniel Askill, mający na koncie teledyski dla takich gwiazd, jak m.in. Sia ("Chandelier", "Breathe Me", "Elastic Heart", "Rainbow"), Lady Gaga ("Stupid Love") czy Placebo ("Follow the Cops").

To Askill wyreżyserował też wideo do "Happens to the Heart", wcześniejszego singla z płyty "Thanks for the Dance". Album ukazał się w listopadzie 2019 r., trzy lata po śmierci Leonarda Cohena.

Klip "Puppets", zaprezentowany z okazji piątej rocznicy śmierci kanadyjskiego barda, przedstawia aktorkę idącą opuszczoną ulicą. Kobieta ubrana jest w charakterystyczne dla Cohena okrycie - przeciwdeszczowy płaszcz i kapelusz. Pod koniec nagrania siada ona na ulicy i podpala się.

W głównej roli zagrała aktorka Bobbi Salvör Menuez, mająca na koncie występy w filmach "Dziewczyna po rozstaniu", "White Girl", "Zwierzęta nocy" oraz serialach "I Love Dick" i "Transparent".

Na końcu teledysku pojawia się cytat z utworu Cohena "The Anthem" z płyty "The Future" z 1992 r.

