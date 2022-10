Lana Del Rey została okradziona. Straciła m.in. rękopis przygotowywanej książki

Lana Del Rey poinformowała w nagraniu umieszczonym na Instagramie, że padła ofiarą kradzieży. Złodziej włamał się do jej samochodu i zabrał z niego plecak, w którym znajdował się komputer, kamery i przenośne dyski. Utrata sprzętu nie byłaby tak dotkliwa, gdyby nie fakt, że na urządzeniach zapisane były liczne projekty Lany, w tym 200-stronicowy rękopis jej książki

W udostępnionym nagraniu artystka wyjaśniła, że odeszła od samochodu na chwilę, a gdy wróciła, zobaczyła, że szyby są wybite, a z wnętrza zniknął plecak, w którym znajdowały się cenne przedmioty.

"Musiało się to przydarzyć właśnie wtedy, gdy jeden jedyny raz zostawiłam plecak w samochodzie" - wyznała Lana Del Rey. I dodała, że w plecaku był jej komputer, kamery i twarde dyski.

Wartość skradzionych urządzeń nie byłaby duża, gdyby nie fakt, że były na nich zapisane utwory, nad którymi pracowała.

Teraz artystka obawia się, że wyciekną one do sieci. Nie wycieknie za to liczący 200 stron rękopis książki, którą Del Rey pisała od dwóch lat. Artystka zdążyła bowiem zdalnie wyczyścić zawartość komputera, na którym znajdowała się kopia tej książki. Problem polega na tym, że była to jedyna kopia.

"Z całego serca pokochałam tę książkę i włożyłam w nią wiele pasji. Nie zamierzam rezygnować i zacznę wszystko od nowa" - zapewniła. Samą kradzież nazwała zaś drobną przeszkodą na jej twórczej ścieżce.

"Mogę zapewnić, że zostanie wydana, mimo wielu przeciwności chcę tworzyć i dostarczać wam najlepszą możliwą sztukę" - stwierdziła.

