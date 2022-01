O wokalistce zrobiło się głośno w 2011 roku. To wtedy światło dzienne ujrzał teledysk "Video Games" do jej debiutanckiego singla pod pseudonimem Lana Del Rey. Klip, który sama zrealizowała (z fragmentów filmików znalezionych na Youtube) przyniósł jej globalny rozgłos, a do dziś zanotował ponad 260 mln odsłon.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lana Del Rey Video Games

Kolejne single, "Born to Die" czy "Blue Jeans", potwierdziły gwiazdorski status młodej wokalistki, a jej długogrający debiut stał się jedną z najważniejszych i najlepiej sprzedających się płyt 2012 roku.

Reklama

Na "Born to Die" (ponad 12 mln sprzedanych egzemplarzy) Lana zdefiniowała się jako amerykańska dziewczyna zakochana w przeszłości, ale świetnie rozumiejąca teraźniejszość, a na kolejnych dwóch albumach - "Ultraviolence" (2014) i "Honeymoon" (2015) skutecznie ten obraz utrwaliła.

W marcu 2021 roku ukazał się jej siódmy album "Chemtrails Over the Country Club". Niedługo potem zapowiedziała kolejną płytę, która miała nosić tytuł "Rock Candy Sweet", jednak w listopadzie ukazała się płyta pod tytułem "Blue Banisters".

Lana Del Rey kończy 35 lat 1 / 9 Lana Del Rey urodziła się 21 czerwca 1985 roku na Manhattanie w Nowym Jorku jako Elizabeth Woolridge Grant. Gdy miała rok, razem z rodziną przeniosła się do Lake Placid. Tam zaczęła śpiewać w chórze kościelnym. Źródło: Getty Images Autor: Tim Mosenfelder/WireImage udostępnij

Gwiazda pokazała w sieci proponowaną okładkę płyty, a fani zaczęli krytykować ją za zbyt proste techniczne rozwiązania. Nałożył się na to także fakt, że piosenkarka uznała, że jej "inne zainteresowania i praca, którą wykonuje, wymagają prywatności i przejrzystości" - dlatego też usunęła swoje konta w social mediach. Okazuje się jednak, że powróciła zamieszczając pikantne zdjęcie.



W sieci pojawił się fanpage @lanadelrex, prawdopodobnie jest to nowe konto wokalistki. Pokazała na nim zdjęcie, na którym odsłoniła biust. Sweter, który ma na sobie jest identyczny do tego, który dwa dni temu założyła na imprezę wytwórni Interscope Records.



Instagram Post

Podczas wydarzenia pozowała m.in. z Jaredem Leto, jej sweter nieco bardziej zasłaniał jednak biust.