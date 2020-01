Lana Del Rey pokazała nowe zdjęcie z partnerem. Sean Larkin jest starszy o 12 lat [INSTAGRAM]

"Przystojna para" - tak najnowsze zdjęcie na Instagramie podpisała Lana Del Rey. Wokalistce towarzyszy jej nowy partner, starszy o 12 lat policjant Sean Larkin.

Amerykańska królowa retro - Lana Del Rey - i Sean "Sticks" Larkin spotykają się od września 2019 r.



Dopiero niedawno 34-letnia wokalistka oficjalnie potwierdziła swój nowy związek, publikując pierwsze wspólne zdjęcia z Larkinem.

46-latek rodem z Tulsy w stanie Oklahoma jest Amerykanin jest nie tylko sierżantem policji, ale także ekspertem telewizyjnym. Widzowie znają go z takich programów, jak "LivePD" oraz "PD CAM" (tu występuje jako prowadzący).



Wcześniej Del Rey spotykała się z m.in. włoskim fotografem Francesco Carrozzinim (2014-15), wokalistą i kompozytorem Barrie-Jamesem O'Neillem (2011-14) i producentem Stevenem Martensem. Dwaj ostatni byli także związani zawodowo z wokalistką.

Gwiazda ubiegłorocznej edycji Open'er Festival w sierpniu 2019 r. wydała płytę "Norman Fucking Rockwell".

