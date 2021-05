Takiego teledysku w Polsce jeszcze nie było! Nowy klip Kwiatu Jabłoni powstał bez konkretnego scenariusza, cała jego koncepcja została oparta na spontanicznych reakcjach ludzi. Ten eksperyment społeczny mógł się nie udać, pokazał jednak jak bardzo publiczność tęskni za spotkaniem ze swoimi ulubionymi artystami.

Kwiat Jabłoni na planie teledysku /Damién Niemczal /materiały prasowe

Reklama

Zespół Kwiat Jabłoni postawił w centrum miasta przezroczysty kontener aranżując go na intymny i wypełniony ulubionymi przedmiotami pokój.

Reklama

Muzycy weszli do środka wieczorem i czekali, jak na taką sytuację zareagują ludzie. Podczas trwania wydarzenia, pod Teatrem Polskim w Poznaniu, zespół i publiczność oddzielała szyba, co dobitnie ukazywało sytuację pandemiczną na świecie.

"Postanowiliśmy po raz pierwszy zrobić teledysk, którego ostateczna wersja miała zaskoczyć́ nas samych. Po prostu reportaż. Nie mieliśmy pojęcia, jaki będzie efekt końcowy, z jakimi reakcjami spotkamy się podczas realizacji pomysłu. Weszliśmy do przeszklonego pokoju ustawionego w samym sercu Poznania i przez godzinę patrzyliśmy na ludzi zatrzymujących się obok nas. Ciekawe było dla nas nie tylko to, jak ludzie próbowali się z nami komunikować, ale również jak my sami staraliśmy się odnaleźć w tej sytuacji.

W krótkim czasie nauczyliśmy się sporo o nas samych. Mimo barier - szyby, masek na twarzach i zatyczek w naszych uszach udało się nam wszystkim na chwilę zbudować poczucie wspólnoty. Coraz głębsze zanurzenie w świecie social mediów - nie chodzi nam tylko o pandemię - trochę odzwyczaiło nas od patrzenia w oczy, patrzenia w twarz obcemu człowiekowi... Podczas kręcenia teledysku przekonaliśmy się, że taki kontakt jest dla nas zupełnie naturalny, o ile zdołamy się na niego otworzyć. Brakowało nam tego" - komentował zespół.

Clip Kwiat Jabłoni Przezroczysty świat

"Przezroczysty świat" to trzeci singiel promujący album "Mogło być nic". Wydawnictwo zostało świetnie przyjęte zarówno przez fanów jak i dziennikarzy muzycznych. Krążek zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienie najlepiej sprzedających się płyt w Polsce i w niecały miesiąc od premiery uzyskał status złotej płyty.

Pod koniec maja, ukaże się ekologiczna płyta winylowa do produkcji, której użyto materiałów z recyklingu, a całość zapakowana będzie w folię z mączki kukurydzianej.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kwiat Jabłoni ze Złotym Bączkiem 1 / 13 Na czele grupy Kwiat Jabłoni stoi rodzeństwo - Jacek i Kasia Sienkiewicz, syn i córka Kuby Sienkiewicza, lidera Elektrycznych Gitar Źródło: WOŚP Autor: Bartek Muracki udostępnij

Przed Kwiatem Jabłoni bardzo intensywne miesiące. Pandemia zmusiła muzyków do odwołania regularnej, halowej trasy, podczas której w całości mieli po raz pierwszy zaprezentować nowy materiał. Wszystko jednak wskazuje na to, że już w czerwcu rozpocznie się dla Kasi i Jacka okres wydarzeń plenerowych. Zespół do połowy września zagra blisko 50 koncertów w całej Polsce.