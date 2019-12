Kwiat Jabłoni prezentuje świąteczny singel. Zobacz teledysk "Idzie zima"

"Idzie zima" to specjalny świąteczny singel nagrany przez zespół Kwiat Jabłoni we współpracy z projektem Bum Bum Orkestar.

Singel "Idzie zima" to połączenie dźwięków pianina, mandoliny i orkiestry bałkańskiej. Piosence towarzyszy teledysk w reżyserii wokalistki zespołu, Kasi Sienkiewicz.

Kwiat Jabłoni szybko zdobył w Polsce popularność. Jeszcze przed wydaniem debiutanckiej płyty, za sprawą utworu "Dziś późno pójdę spać", duet zaczął grać koncerty w całym kraju. Pierwszy album "Niemożliwe" ukazał się w 1 lutego 2019 roku.

Wystąpili na najważniejszych imprezach w Polsce, odwiedzili m.in. Open'er Festival, Pol'and'Rock Festival czy Fest Festival.

Zespół tworzą dzieci wokalisty Elektrycznych Gitar, Kuby Sienkiewicza - Kasia i Jacek. Wcześniej występowali w zespole Hollow Quartet, z którym nagrali dobrze przyjęty album "Chodź ze mną". Duet Kwiat Jabłoni założyli w 2018 roku.



Wideo