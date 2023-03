Album "The Summoner's Tales", czwarty w solowym dorobku Stinga, został wydany dokładnie 1 marca 1993 roku. Jego tytuł to żartobliwe połączenie prawdziwego nazwiska artysty - Sumner - z tytułem XV-wiecznego zbioru opowiadań Geoffreya Chaucera "Opowieści kanterberyjskie" (oryg. tytuł "The Canterbury Tales").

Płyta, która opisywana jest jako "podnoszący na duchu traktat o testowaniu granic miłości i dokonywaniu krytycznych wyborów", w 1994 roku zdobyła łącznie sześć nominacji do nagrody Grammy (trzy wygrane), trzy nominacje do BRIT Awards (wygrana w kategorii: najlepszy brytyjski artysta) oraz nominację do Mercury Music Prize. Pochodząca z niej piosenka "It's Probably Me" została wykorzystana w filmie "Zabójcza broń 3", a "Shape of My Heart" w "Leonie zawodowcu".

Wydany z okazji 30-lecia oryginału album "Ten Summoner’s Tales (Expanded Edition)" oferowany jest w jakości Dolby Atmos. Jest dostępny wyłącznie w formacie cyfrowym, m.in. na platformach Spotify, Amazon, Apple Music, iTunes.

Sting, który w swoim dorobku ma już 17 nagród Grammy, latem tego roku po raz kolejny zagra w Polsce. Koncert w ramach trasy "Sting: My Songs Tour" odbędzie się 20 lipca w krakowskiej Tauron Arenie.

Przeczytaj relację z koncertu Stinga, który odbył się w Warszawie w ubiegłym roku.