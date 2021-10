Krzysztof Krawczyk Junior. Piosenka "Tato" doczekała się teledysku [WIDEO]

Krzysztof Igor Krawczyk prezentuje teledysku do piosenki "Tato", którą zadedykował swojemu ojcu Krzysztofowi Krawczykowi, który zmarł 5 kwietnia 2021 roku.

W muzycznej drodze Krzysztofa Igora Krawczyka juniora wspiera Marian Lichtman, perkusista grupy Trubadurzy, w której pierwsze kroki stawiał Krzysztof Krawczyk. Oprócz piosenki "Tato", artyści planują już kolejne utwory i mają nadzieję, że staną się one przebojami.



Teledysk był nagrywany na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Wystąpili w nim fani młodego wokalisty oraz jego ojca.



"Tato" to pierwsza część zapowiadanego dyptyku - Krzysztof junior planuje wydać także utwór poświęcony swojej mamie - zmarłej w marcu 2011 r. Halinie Żytkowiak (była wokalistką w grupach Trubadurzy, Tarpany i Amazonki). Trzecia piosenka ma być zatytułowana "Dziękuję bardzo" i być podziękowaniem dla wszystkich, którzy wpierają karierę Krzysztofa Igora.

Piosenką "Tato" (za tekst odpowiada Krzysztof Igor Krawczyk, za muzykę Marian Lichtman) postanowił oddać hołd zmarłemu ojcu.

"A mogło tato piękniej być, za mało ciebie miałem. Co było, to nie liczy się mój tato. A w sobie dużo siły mam, ja wielbię ciebie tato. Kiedy spotkamy się, wybaczymy sobie, mój kochany tato" - to refren utworu ( sprawdź teledysk piosenki w serwisie Tekściory! ).

Krzysztof Krawczyk nie żyje

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w wieku 74 lat. Przyczyną śmierci wokalisty ( sprawdź! ) były choroby, z którymi zmagał się od dłuższego czasu. Andrzej Kosmala w rozmowie z Polsat News powiedział, że Krzysztof Krawczyk zasłabł w domu 5 kwietnia i trafił do jednego ze szpitali w Łodzi.

W drugiej połowie marca wokalista informował na swoim Facebooku, że jest zakażony koronawirusem i trafił do szpitala. Kolejne informacje o stanie zdrowia gwiazdora wychodziły już od jego żony Ewy Krawczyk oraz menedżera Andrzeja Kosmali.

