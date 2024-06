Krzysztof Jaryczewski to pierwszy wokalista grupy Oddział Zamknięty . Legendarny debiutancki album tego zespołu z 1983 r. zawierał takie przeboje, jak "Party", "Obudź się", "Ten wasz świat" czy "Andzia i ja". W nagraniach uczestniczyli Krzysztof Jaryczewski (wokal), Wojciech Łuczaj-Pogorzelski (gitara), Paweł "Kapiszon" Mścisławski (bas) i Jarosław Szlagowski (perkusja). W trakcie sesji sekcja rytmiczna przeszła do Lady Pank, a w ich miejsce pojawili się Marcin Ciempiel (bas) i Michał Coganianu (perkusja) oraz dodatkowo gitarzysta Włodzimierz Kania.

W 1985 r., w czasie największej popularności zespołu, Jaryczewski opuścił grupę z powodów zdrowotnych. Nieleczona choroba gardła związana z nadużywaniem alkoholu i narkotyków spowodowała paraliż strun głosowych muzyka. Po latach Jaryczewski wrócił do grania - początkowo pod nazwą Jary Band, obecnie po zmianach jako Jary Oddział Zamknięty .

Krzysztof Jaryczewski świętuje 45 lat na scenie 1 / 18 Krzysztof Jaryczewski razem z zespołem Jary Oddział Zamknięty i gośćmi świętował swoje 45-lecie na scenie Źródło: INTERIA.PL Autor: Eris Wójcik

Krzysztof "Jary" Jaryczewski: Byłem w piekle

"Bezkompromisowa opowieść o życiu i o muzyce. Szczera do bólu, nie oszczędza nikogo, a już najmniej samego Autora tych niezwykłych opowieści, legendarnego Krzysztofa "Jary" Jaryczewskiego. Tej fascynującej spowiedzi wysłuchał Kamil Wicik, jednej z najlepszych dziennikarzy muzycznych w kraju" - czytamy w informacji o książce "Byłem w piekle. Krzysztof JARY Jaryczewski szczerze do bólu". Kamil Wicik ma na koncie m.in. biografię Farben Lehre.



Wstęp napisał inny dziennikarz muzyczny - Leszek Gnoiński, autor książek o m.in. zespołach Acid Drinkers, Kult, Republika, Myslovitz, a także biografii Marka Piekarczyka i Izabeli Trojanowskiej.



"Lata 80. i wielka popularność Krzyśka odcisnęły na nim ogromne piętno. I to nie tylko ze względu na ponadczasowe piosenki. Wieloletni nałóg, a potem walka z nim nadszarpnęły jego zdrowie. W ostatnich latach przeszedł bardzo dużo - m.in. zawał serca i nowotwór wątroby, który udało się zwalczyć dzięki przeszczepowi. Wyprowadził się do Trójmiasta, ożenił z Hanią, która stała się nie tylko jego muzą i powierniczką, lecz także menedżerką i opiekunką. Wydaje się, że wreszcie znalazł swoje miejsce na ziemi" - podkreśla Gnoiński we wstępie.