Koncert pamięci Aviciiego. Na scenie pojawią się wielkie gwiazdy

5 grudnia w Sztokholmie odbędzie się koncert upamiętniający Aviciiego. We Friends Arena w stolicy Szwecji zaprezentuje się aż 19 współpracowników artysty, w tym Aloe Blacc, Adam Lambert czy Rita Ora. David Guetta, Kygo oraz inni DJ-e zagrają sety.

Avicii odebrał sobie życie w kwietniu 2018 r. /Sergi Alexander/FilmMagic /Getty Images

Avicii, jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie ( sprawdź singel "Hey Brother"! ), został znaleziony martwy w kwietniu 2018 roku w posiadłości należącej do sułtana Omanu. W tym kraju szwedzki DJ spędzał wakacje.



Wideo DJ Avicii został pochowany na cmentarzu w Sztokholmie (Cover Video/x-news)

Kilka dni po jego śmierci rodzina wystosowała specjalne oświadczenie, w którym podano, że 28-letni Tim Bergling (to prawdziwe nazwisko Aviciiego), popełnił samobójstwo.

"Nie dawał już rady. Chciał znaleźć spokój" - pisali jego bliscy. "Zmagał się z myślami o sensie, życiu, szczęściu" - podano w komunikacie.



"Tim miał plany, aby zrobić duży koncert z artystami śpiewającymi w jego kawałkach i dużym zespołem. Teraz realizujemy jego marzenie i dajemy fanom szansę na doświadczenie muzyki naszego syna w wyjątkowy sposób" - mówi Klas Bergling, ojciec Tima.

The Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness będzie pierwszą okazją do usłyszenia wielu utworów artysty na żywo.

19 wokalistów, którzy pojawili się w piosenkach Aviciiego, w tym m.in. Aloe Blacc, Adam Lambert, Alex Ebert, Rita Ora oraz Joe Janiak wraz z 30-osobowym zespołem zaprezentuje największe hity Aviciiego. Koncert otworzą sety w wykonaniu Davida Guetty, Kygo, Dimitriego Vegasa & Like Mike'a, Laidback Luke'a i Nicky'ego Romero. Wszyscy byli bliskimi przyjaciółmi Tima Berglinga.

Zyski z koncertu trafią na konto fundacji działającej na rzecz osób z problemami psychicznymi.

Wideo Rodzina Aviciiego zakłada fundację, która ma pomagać w zapobieganiu samobójstwom (Cover Video/x-news)

"Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że przyjaciele Tima, producenci, artyści i współpracownicy przylecą do Sztokholmu, by pomóc zrealizować nam to przedsięwzięcie. Każdy z nich wyraził chęć współpracy w walce z chorobami psychicznymi oraz wsparcie dla Tim Bergling Foundation. Nie możemy się doczekać tego wydarzenia. Każdego roku około 1500 osób w Szwecji odbiera sobie życie. Na świecie ta liczba wynosi prawie milion. Takie tragedie mają nieodwracalny wpływ na rodziny oraz najbliższych. To światowy kryzys i druga najczęstsza przyczyna śmierci ludzi w wieku 15-29, według danych WHO. Celem tego koncertu jest głośne opowiedzenie o problemie i zwrócenie uwagi na piętno, jakie spoczywa na tematach chorób psychicznych oraz samobójstw. Potrzebujemy odpowiednich narzędzi i środków, by z tym walczyć, zwłaszcza u młodych" - mówi ojciec Aviciiego.

W czerwcu 2019 roku ukazał się pośmiertny album Aviciiego - "Tim". Złożyły się na niego single, nad którymi pracował przed śmiercią. Dochód ze sprzedaży płyty przeznaczony jest na fundację imienia artysty, którą założyła jego rodzina.



