Avicii: Teledysk "Heaven" z archiwalnym zapisem z wakacji artysty

Do sieci trafił niedawno teledysk do utworu "Heaven", który zawiera zapis z wakacji, które Avicii spędziła na Madagaskarze w 2016 roku.

Archiwalne nagranie artysty z wakacji pojawiło się w pośmiertnym teledysku do utworu "Heaven" /Gabriel Olsen /Getty Images

W czerwcu tego roku ukazała się pośmiertna płyta Avicii’ego "Tim". Drugim singlem, który promuje to wydawnictwo, jest utwór "Heaven". Kawałek powstał pięć lat temu i został nagrany z Chrisem Martinem z zespołu Coldplay.



Do piosenki powstał teledysk, który zawiera zapis wakacji, jakie Avicii spędził w 2016 roku na Madagaskarze. Było to tuż po ostatnim w jego karierze koncertem. Podczas wyprawy Aviciiemu towarzyszył przyjaciel - Levan Tsikurishvilim, który jest też autorem klipu do "Heaven".



Clip Avicii Heaven (Tribute Video)

"Pracowałem z Timem od około 2013 roku. W ciągu tych lat zrealizowaliśmy razem osiem teledysków, trzy filmy koncertowe i dwa dokumentalne. W 2016 roku, zaraz po jego ostatnim występie, Tim, jego przyjaciel z dzieciństwa – Awat i ja, spędziliśmy 19 pięknych dni na Madagaskarze. Rozmawialiśmy o wszystkim, śmialiśmy się, graliśmy w Monopoly, spędzaliśmy czas z lemurami i wspólnie eksplorowaliśmy całą wyspę. Teraz, dwa i pół roku później, wróciłem na wyspę, aby przypomnieć sobie Tima, uhonorować jego dziedzictwo i odtworzyć wspomnienia, które pozostaną z nami na zawsze" – powiedział Lavan.

W teledysku możemy zobaczyć także niepublikowane nigdzie wcześniej zdjęcia, które zostały zrobione na potrzeby filmu o szwedzkim producencie i DJ-u - "True Stories".



Przypomnijmy, 28-letni Avicii, czyli Tim Bergling, został znaleziony martwy w kwietniu 2018 roku w posiadłości należącej do sułtana Omanu. W tym kraju szwedzki DJ spędzał wakacje.

Kilka dni po śmierci DJ-a specjalne oświadczenie wystosowała rodzina Berglinga, w którym podano, że Avicii popełnił samobójstwo. "Nie dawał już rady. Chciał znaleźć spokój" - pisali jego bliscy. "Zmagał się z myślami o sensie, życiu, szczęściu" - podano w komunikacie.