Kombi na stulecie niepodległości: Zobacz teledysk "Jaki jest wolności smak"

Z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę specjalny teledysk do piosenki "Jaki jest wolności smak" przygotowała dowodzona przez klawiszowca Sławomira Łosowskiego grupa Kombi.

Piosenka "Jaki jest wolności smak" pierwotnie ukazała się w 2014 r.

"Utwór ma uniwersalne przesłanie wolności, a jego twórcy, duet Łosowski - Dutkiewicz, ten sam, który stworzył 'Słodkiego miłego życia', nie ukrywa, że inspiracją były wydarzenia na Ukrainie i 25-lecie polskiej wolności" - czytaliśmy wówczas.

Sławomir Łosowski to grający na klawiszach lider i założyciel grupy Kombi. Z kolei Marek Dutkiewicz to jeden z najpopularniejszych autorów tekstów piosenek, współtwórca takich przebojów, jak m.in. "Szklana pogoda" Lombardu, "Jolka, Jolka pamiętasz" i "Za ostatni grosz" Budki Suflera, "Chodź, pomaluj mój świat" Dwa Plus Jeden, "Aleją gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej, "Cicho" Ewy Farnej, "Dmuchawce, latawce, wiatr" Urszuli i właśnie "Słodkiego, miłego życia" Kombi.

Teraz zespół przygotował wideoklip oparty na historii Polski lat 1918 - 2018.

"Tekst Marka Dutkiewicza mówi o tym, że smaku wolności z reguły nie znają nawet ci, którzy podejmują o nią walkę. Bez względu na to walka o wolność jest sprawą honoru, bo nie da się żyć na kolanach. Razem z syntezatorami i samplami Łosowskiego oraz sekcją rytmiczną, warstwę instrumentalną tworzą gitary elektryczne, a także orkiestrowe kotły timpani i dzwony. Dla uzyskania dźwięków prawdziwych dzwonów Łosowski zagrał na zabytkowym carillonie z wieży kościoła św. Katarzyny w Gdańsku" - czytamy.

Teledysk Filipa Ignatowicza przedstawia w formie animacji rysunkowej najważniejsze wydarzenia stulecia Polski od odzyskania niepodległości w 1918 roku.

"Od zawsze mam poczucie wdzięczności dla poprzednich pokoleń rodaków za dzisiejszą Polskę. Zarówno dla tych, którzy w walce oddali swoje życie za nią, jak i tych, którzy skazani na poniewierkę i życie w nędzy, nosili w sercu marzenie o wolnej Ojczyźnie. Czuję się zobowiązany do pamięci o nich. Dlatego dzisiaj, w niepodległej Polsce, gdy w pełni korzystam z wolności i nikt mi nie mówi, jak mam żyć i co mam grać, wyrażam muzyką swoją radość z niepodległości" - mówi Sławek Łosowski.

Przypomnijmy, że pod szyldem Kombi u boku lidera występują jego syn Tomasz Łosowski (perkusja, także TTR2), wokalista Zbigniew Fil (śpiewa w programie "Jak to melodia?"; laureat drugiej edycji "Drogi do gwiazd", jako instrumentalista współpracował z m.in. Budką Suflera, Pilichowski Band i Kukla Band) oraz basista Karol Kozłowski.

W 2003 roku Łosowski nie wziął udział w reaktywacji Kombi pod nazwą Kombii (w składzie występowali wówczas muzycy Kombi: Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk i zmarły w 2013 roku perkusista Jan Pluta).

Skawiński i Tkaczyk niedawno świętowali 40-lecie swojej współpracy. U ich boku pod szyldem Kombii występują obecnie perkusista Adam Tkaczyk (syn Waldemara) i grający na klawiszach Wojciech Horny.

Do starej nazwy Kombi zespół Sławomira Łosowskiego powrócił jesienią 2014 r. Kilka miesięcy wcześniej grupa stała się kwartetem po dołączeniu Karola Kozłowskiego.