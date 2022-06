Klaudia Gawor w 2013 roku wygrała popularny talent show "X Factor". Trafiła w nim pod opiekę Kuby Wojewódzkiego, a w finale wystąpiła w duecie z Edytą Górniak. Gwiazda wróżyła jej wtedy świetlaną przyszłość. W ostatnim etapie programu pokonała Grzegorza Hyżego i Wojciecha Ezzata. Jak wspomina swoją przygodę w talent show?

"Całość wspominam bardzo dobrze i zdecydowanie wzięłabym udział w programie jeszcze raz, bo to była niesamowita przygoda i też doświadczenie telewizyjne, które pokazało mi inny świat, niż ten, który znałam wcześniej" - mówi w rozmowie z Plejadą.

Wokalistka podkreśla, że przed pójściem do tego typu programu, warto zastanowić się, jak ma dalej wyglądać kariera.

"Myślę, że to, co faktycznie warto zrobić, jak się idzie do takich programów, to zastanowić się, co chce się robić po ich zakończeniu, jakie ma się możliwości, jak dalej poprowadzić karierę" - powiedziała Katarzynie Albrycht.

Klaudia kończyła w tym czasie liceum i zdawała maturę. Od razu po programie wydała debiutancki singel "Lekkość życia bez słów" ( posłuchaj! ). Kawałek jednak, jak sama przyznała, nie odzwierciedlał kierunku i muzyki, którą chciała nagrywać.

Później skupiła się na edukacji. Kierunki jakie wybrała, to prawo własności intelektualnej mediów. Studiowała także wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej w Katowicach.

Klaudia Gawor - co się działo z wokalistką po "X Factor"?

Do sprawy debiutanckiego albumu i umów, którymi musiała się związać z wytwórnią, podeszła bardzo dojrzale, starając się wynegocjować najlepsze dla siebie warunki. Nie chciała nagrywać niczego na siłę, miała swoją wizję muzyki. Wszyscy czekali na zapowiadaną płytę. Artystka informowała tylko, że pracuje w studiu, ostatecznie jednak nie poznaliśmy efektów jej działań, po czym zrobiło się o niej cicho.

Żaden z laureatów popularnego talent show nie zwlekał tak długo z wydaniem pierwszej płyty. Po swoim sukcesie Klaudia Gawor mówiła: "jestem bardziej skłonna poczekać, dać sobie trochę czasu na to, żeby po prostu nie zrobić czegoś, czego będę potem żałować".

Debiutancki album wokalistki miał ukazać się w 2020 roku, ale te plany zostały przełożone z powodu pandemii koronawirusa.

W międzyczasie wypuściła kilka piosenek, jak "Jesteś Ikoną", czy "Oddychaj". Ta pierwsza odbiła się szerokim echem w trakcie Strajku Kobiet.

"Pojawiały się pozytywne recenzje i komentarze, zwróciła na niego uwagę Kayah, co było dla mnie wielkim wyróżnieniem i powodem do radości. To pokazuje, że nie tylko program, ale także to, co robię, przyciąga odbiorców" - wspomina Klaudia.

Klaudia Gawor: kiedy debiutancka płyta?

Kiedy w końcu usłyszymy album Klaudii Gawor? Główna zainteresowana nie pociesza swoich fanów.

"Plan był taki, że zbiorę single i wydam płytę, jednak w tym momencie nie jestem pewna, czy znajdą się na niej wszystkie, czy tylko część z nich. Moje plany w przeciągu ostatniego roku dość mocno się pozmieniały" - mówi Plejadzie.

Jednego możemy być pewni, wkrótce pojawi się jej najnowszy singel, pt. "Zanim świt". Gawor twierdzi, że będzie to "najbardziej klubowy i rozrywkowy ze wszystkich utworów, które do tej pory wydała".

