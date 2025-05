Osiągnęła wielki sukces, teraz nikt o niej nie pamięta. Jak potoczyła się kariera Jessie J?

Jessie J, czyli Jessica Ellen Cornish, pochodzi z Londynu i od najmłodszych lat przejawiała wyjątkowy talent sceniczny. Już jako jedenastolatka wystąpiła w musicalu Andrew Lloyda Webbera, a swoją edukację kontynuowała w prestiżowej BRIT School, gdzie spotykała przyszłe gwiazdy, takie jak Adele czy Leona Lewis.

Choć nie była prymuską, jej artystyczna dusza zawsze dominowała. W wieku 18 lat przeszła trudny moment zdrowotny, który zmobilizował ją do pełnego zaangażowania się w karierę muzyczną.

Jessie J - autorka hitów, zanim została gwiazdą

Zanim Jessie J sama pojawiła się na scenie jako wokalistka, współtworzyła sukcesy innych. To ona napisała przebój "Party in the U.S.A" dla Miley Cyrus. Wkrótce otwierała koncerty Cyndi Lauper i występowała z nią na jednej scenie, co pomogło jej zyskać rozpoznawalność.

Ważnym momentem było odkrycie przez Lava Records - po showcase'ie w USA i kontaktach z MySpace, Jessie podpisała kontrakt z amerykańską wytwórnią. To był początek międzynarodowej drogi.

Jessie J - przełomowy debiut i kontrowersyjny singiel

Na pierwszy album "Who You Are" fani czekali aż pięć lat. Krążek ukazał się w 2011 roku i zawierał wiele osobistych utworów, jak choćby "Big White Room", inspirowany szpitalnym doświadczeniem z dzieciństwa.

Choć początkowo planowała singiel "Sexy Silk", debiutem zostało odważne "Do It Like a Dude" - utwór pierwotnie tworzony z myślą o Rihannie. Singiel zdobył ogromną popularność i wprowadził Jessie J na salony światowego popu.

Jessie J - amerykański sen i gorzkie rozczarowanie

Występ w Saturday Night Live oraz wydanie hitu "Price Tag" ugruntowały jej pozycję. Artystka zyskała międzynarodową sławę, a jej płyta sprzedała się w milionach egzemplarzy. W Wielkiej Brytanii osiągnęła coś niezwykłego - sześć singli z jednego albumu znalazło się w top 10 listy przebojów.

Problemy zaczęły się przy promocji drugiego albumu "Alive". Krążek nie powtórzył sukcesu debiutu, a próba ponownego wejścia na rynek amerykański poprzez płytę "Sweet Talker" i przebój "Bang Bang" (z udziałem Ariany Grande i Nicki Minaj) nie przyniosła oczekiwanych efektów. Choć piosenka stała się hitem, część słuchaczy nie kojarzyła już jej z Jessie J.

Jessie J - muzyczne zawirowania i zmiana kursu

Kolejne decyzje artystyczne i menedżerskie nie sprzyjały budowaniu stabilnej kariery. Udział w The Voice w Australii i premiera konceptualnego albumu "R.O.S.E." nie odbiły się szerokim echem. To był moment, w którym artystka zaczęła znikać z głównego nurtu.

W 2020 roku Jessie J poinformowała o zmaganiach ze schorzeniem wpływającym na zmysł słuchu, a rok później o trudnych wydarzeniach osobistych. Dodatkowo w 2024 roku wyznała, że otrzymała diagnozy dotyczące ADHD oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, co wpłynęło na jej życie zawodowe i osobiste.

Jessie J - Nowe ścieżki i nadzieje na powrót

Artystka wróciła z singlem I Want Love, który niestety nie trafił na listy przebojów. Obecnie Jessie J pracuje nad nową muzyką z producentami, którzy współpracowali m.in. z Adele. Piąty album ma być gotowy, choć dokładna data premiery pozostaje nieznana.

Co ciekawe, Jessie rozważa także zupełnie nową ścieżkę kariery - stand-up. Po udanym występie komediowym na jednym z paneli Apple z okazji Dnia Kobiet, zaczęła głośno mówić o chęci rozwijania się w tej dziedzinie.

Co dalej z karierą Jessie J?

Jessie J dysponuje jednym z najbardziej charakterystycznych głosów w branży muzycznej. Choć jej kariera miała wiele wzlotów i upadków, wciąż budzi ogromne zainteresowanie. Czy nowy album przywróci jej dawny blask? Czy może to scena komediowa będzie jej nowym domem?

Niezależnie od tego, co wybierze, jedno jest pewne - Jessie J to artystka, która nie boi się nowych wyzwań. A powroty w show-biznesie zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać.

