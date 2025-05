Niespełna trzy miesiące po wyprzedanym lutowym koncercie Szwedów w gliwickiej Arenie u boku Bullet For My Valentine i Trivium, w sieci pojawił się zupełnie nowy utwór Orbit Culture. Niewykluczone, że wydany 7 maja singel "The Tales Of War" to pierwsza zapowiedź następcy bardzo dobrze przyjętego albumu "Descent" z 2023 roku.

Orbit Culture z singlem "The Tales Of War" - niczym pomost ku przyszłości

"'The Tales Of War' wyznacza dla Orbit Culture początek nowego rozdziału. Podczas gdy inne utwory ewoluują i zmienią się w trakcie procesu komponowania, ten akurat pozostał dokładnie takim, jakim był od samego początku. 'The Tales Of War' odzwierciedla wszystko, co określa styl Orbit Culture - pierwiastki filmowe, rosnące natężenie, zwrotki i refren. Od początku wiedzieliśmy, że musi to być pierwszy utwór wprowadzający nas w nowy etap" - mówią Szwedzi o premierowej kompozycji, którą w Odeholm Audio zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem rodzimego fachowca Bustera Odeholma.

"Na niemal każdym naszym koncercie pojawiają się długie obrazowe wprowadzenia, które tworzą odpowiedni nastrój, tym razem jednak klimat ten znalazł się w samej kompozycji, bo choć posuwając się naprzód zostawiamy za sobą część naszej przeszłości, potrzebujemy pomostu ku przyszłości - ten utwór stał się właśnie tego rodzaju pomostem" - podkreślili świeżo upieczeni podopieczni niemieckiej Century Media Records.

Do singla nakręcono teledysk doskonale oddający koncertową żywiołowość zespołu. Jego realizacją - nie po raz pierwszy w przypadku Orbit Culture - zajęli się Finowie z Riivata Visuals.

Wideoklip "The Tales Of War" Orbit Culture możecie zobaczyć poniżej:

Orbit Culture - kim są?

Kwartet Orbit Culture powstał w 2013 roku w Eksjö na południu Szwecji - niewielkiej miejscowości znajdującej się pomiędzy dwoma potężnymi zagłębiami skandynawskiego metalu: Goeteborgiem i Sztokholmem, by w niespełna dekadę stać się jednym z najcenniejszych klejnotów współczesnego melodyjnego (death) metalu.

"Orbit Culture urośli do rangi ogólnoświatowego fenomenu łącząc riffy w równej mierze thrashowe, deathmetalowe i industrialne z zapadającymi w pamięć melodiami i wielowarstwową atmosferą przywodzącą na myśl Gojirę, Matallikę i Static-X, wypracowując jednocześnie coś autentycznie własnego" - zachwala swoich podopiecznych niemiecka Century Media Records, pod patronatem której na szerokie wody wypłynęli m.in. Grave, Tiamat, Unleashed, Dark Tranquillity, Arch Enemy oraz wiele innych dzisiejszych gwiazd szwedzkiej sceny metalowej.

Prócz kilku EP-ek i szeregu singli Orbit Culture wydali cztery albumy: "In Medias Res" (2014 r.), "Rasen" (2016 r.) - oba sumptem zespołu; oraz "Nija" (2020 r.) i "Descent" (2023 r.) dla kalifornijskiej wytwórni Seek & Strike. Wydanym właśnie singlem "The Tales Of War" szwedzki kwartet zadebiutował w barwach wspomnianej wytwórni z Dortmundu.

Mówiąc o Orbit Culture nie sposób też nie wspomnieć o intensywnej działalności koncertowej Szwedów, którzy regularnie występują na największych festiwalach metalowych na całym świecie. Wśród ważnych wydarzeń w karierze formacji można wymienić m.in. trasę po Ameryce Północnej w towarzystwie Machine Head i Avatar, oraz osiem potężnych imprez u boku samego Slipknot, w tym koncert na deskach legendarnej Madison Square Garden, jako jeden z nielicznych szwedzkich zespołów metalowych, który miał zaszczyt wystąpić w tej ikonicznej nowojorskiej hali widowiskowo-sportowej.

Skład Orbit Culture tworzą grający na gitarze wokalista Niklas Karlsson, gitarzysta Richard Hansson, basista Fredrik Lennartsson oraz perkusista Christopher Wallerstedt.

