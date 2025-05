Kayah przygotowuje się do występu w Sopocie. Polsat Hit Festiwal nadchodzi wielkimi krokami

"Jestem wolną artystką, która odzyskała prawa - przede wszystkim autorskie prawa majątkowe do wszystkich swoich utworów, które stworzyłam na przestrzeni 30 lat" - poinformowała ostatnio Kayah na swoim portalu społecznościowym. W tym samym wpisie artystka wyjawiła, że zakończyła współpracę z wytwórnią Kayax, której była współzałożycielką. Ta decyzja otworzyła przed nią nowy etap artystycznej wolności. Kayah odzyskała prawa autorskie do swoich utworów oraz producenckie prawa do albumów powstałych po 2003 roku.