We wtorek Justyna Steczkowska z piosenką "Gaja" wystąpi w pierwszym półfinale 69. Konkursu Piosenki Eurowizji , jednak prace trwają już od dłuższego czasu. Polska ekipa do Bazylei przyleciała 2 maja.

W 2016 r. przeprowadziła się z Belgii do Wielkiej Brytanii. Po studiach w szkołach aktorskich oraz filmowej podjęła pracę przy największych międzynarodowych produkcjach filmowych jako asystentka reżysera oraz aktorka. Pracowała m.in. przy produkcji "Rok smoka" (HBO), serialu "Dżentelmeni" (Netflix) i filmach "Wykopaliska", "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore" i "Szybcy i wściekli 10" .

Na TikToku Kamillę obserwuje ponad 140 tys. fanów, a jej filmiki zanotowały w sumie ponad 5,5 mln odsłon. To właśnie bratanica Justyny pokazuje, jak wyglądają zakulisowe przygotowania do występu w konkursie.

"Umiem robić to wszystko - trzymać światło, kręcić, montować, podrzucać pomysły, mówić wieloma językami, tłumaczyć... I to wszystko z miłością, którą mam do naszej smoczej królowej" - podkreśla Kamilla Steczkowska.