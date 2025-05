Podczas gdy w Bazylei emocje rosną, a fani z całego świata już trzymają kciuki za swoich konkursowych faworytów, my przedstawiamy maskotkę Eurowizji 2025! Postacią, która ma być uosobieniem tegorocznej rywalizacji, zostało Lumo . Swoją nazwę zaczerpnęło od słowa "luminous", które kojarzy się z jednostką światła lub dużą energią. Maskotka ma za zadanie pokazać gorące serce Europy, bijące w rytm muzyki i sloganu "United By Music" ("Zjednoczeni w muzyce").

Maskotka została zaprojektowana przez Lynn Brunner , studentkę Akademii Sztuki i Projektowania w Bazylei. Projekt wybrano dzięki konkursowi, w którym aż 1100 uczniów zostało zaproszonych do przedstawienia swoich pomysłów. Do eurowizyjnego przeglądu zgłoszono ostatecznie 36 projektów, które ocenione zostały przez specjalne jury, złożone z przedstawicieli Bazylei.

Lumo ma kręcone, nieokiełznane włosy, które wyglądają jak tańczące płomienie, co odzwierciedla energiczny charakter Konkursu Piosenki Eurowizji. Ciepłe kolory maskotki ilustrują zaś ciepło, które towarzyszy widzom oraz uczestnikom rywalizacji - od żarliwego entuzjazmu i chęci wygranej, po rozgrzewający komfort wspólnych scenicznych doświadczeń. Lumo ma także duże, jasne oczy, symbolizujące otwartość i usta gotowe do śpiewu. Postać jest neutralna płciowo, aby podkreślić jednościowy charakter Eurowizji.

"Brzydkie i dziecinne", "W opór infantylne", "Fajna inicjatywa. Jednak chętnie zobaczyłabym inne projekty", "Niektóre maskotki z Biedry już lepsze", "Fajna szkaradka" - czytamy na polskim profilu fanów Eurowizji. "Nie mam pojęcia, kto mógł uznać, że to jest dobre", "Ktoś to zaprojektował, ktoś to zatwierdził, ktoś zrobił z tego maskotkę, ktoś ubrał się w ten kostium... Było kilka szans, żeby tego uniknąć", "Co to w ogóle jest?", "Chciałam dać Lumo szansę, ale kostium sam w sobie nie wygląda dobrze. Zrobiło się tylko gorzej" - czytamy na zagranicznym fanpage'u konkursu.