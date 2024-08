Kizo - raper, czy marka osobista? Znamy szczegóły jego życia prywatnego

Kizo to obecnie jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Jego utwory to nieodłączny element każdej imprezy, dzięki czemu muzyk osiąga ogromne sukcesy i rekordy wyświetleń na YouTube. Dorobił się niemałej fortuny, a także wielu współprac. Skąd się wziął Kizo i co o nim wiemy?