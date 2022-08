Kenny Rogers, trzykrotny laureat Grammy, autor hitów takich jak "Lady", "Lucille" czy "The Gambler" odszedł w marcu 2020 roku. Miał wtedy 81 lat.

Po ponad dwóch latach jego spadkobiercy postanowili przekazać na aukcję pamiątki po legendzie muzyki country. W ich zbiorach znalazło się wiele cennych i niepowtarzalnych perełek kolekcjonerskich, jak chociażby oprawione i podpisane przez Paula Simona, Billy'ego Joela, Michaela Jacksona, Bruce'a Springsteena i innych, nuty z solowymi partiami wokalnymi napisanymi do charytatywnego singla "We Are the World".

Wśród pozostałych pamiątek znalazły się również listy pisane przez kompozytora do takich osobistości, jak George H.W. Bush, Bill Clinton, Jimmy Carter i Ronald Reagan czy niemniej cenna korespondencja z Dolly Parton. Licytujący mogą też liczyć na takie skarby, jak elementy garderoby Rogersa, kostiumy i akcesoria sceniczne.

"Kenny Rogers połączył miliony ludzi na całym świecie swoim charakterystycznym głosem i niezwykłą osobowością. Jego hity są ważną częścią amerykańskiego kanonu muzycznego i stały się fundamentem twórczości innych gwiazd. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy zaoferować ekskluzywną kolekcję zawierającą setki jego zawodowych i osobistych pamiątek zgromadzonych w ciągu jego przełomowej kariery" - zapowiedział w opublikowanym w serwisie Billboard oświadczeniu Martin Nolan, dyrektor wykonawczy Julien's Auctions.

Część dochodu z aukcji, która potrwa od 21 do 23 października, zostanie przekazana na rzecz organizacji non-profit Music Health Alliance.

