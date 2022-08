Serwis TMZ dowiedział się nieoficjalnie, że Fred Durst wziął ślub w hrabstwie Los Angeles. Data ceremonii nie została ujawniona. Można przypuszczać, że w nowym związku rockman jest co najmniej od maja. A to dlatego, że 7 maja podczas koncertu Limp Bizkit w Pensylwanii, zaprosił Arlete na scenę i obejmując się, zatańczyli do piosenki "Carless whisper" George'a Michaela.

Żona 51-letniego gwiazdora ma konto na Instagramie pod nazwą "Arles Durst", a na jej zdjęciu profilowym widać pierścionek z wielkim diamentem. Nie wiadomo niczego więcej na temat wybranki Dursta.

Wideo Limp Bizkit - Nookie (w/Careless Whisper intro) Wilkes-Barre, PA 5/7/2022

Fred Durst (Limp Bizkit) i jego czwarty ślub

Lider Limp Bizkit powiedział "tak" czwartej żonie trzy lata po rozwodzie z Ksenią Berjaziną, pochodzącą z Krymu wizażystką. Podczas relacji z Berjaziną poparł politykę Rosji względem Ukrainy i z tego powodu dostał pięcioletni zakaz wjazdu na Ukrainę.

Wcześniej, w 2009 r. przez trzy miesiące był w małżeństwie z Esther Nazarov. Z kolei od 1990 do 1993 r. był mężem Rachel Tergesen, z którą ma córkę, 32-letnią Adrianę. Piosenkarz ma również 21-letniego syna Dallasa, którego matką jest była dziewczyna Dursta, aktorka Jennifer Tayer.

Być może Durst znalazł czas na sformalizowanie swojego obecnego związku dzięki temu, że odwołał europejską trasę koncertową Limp Bizkit (zespół miał m.in. być jedną z głównych gwiazd Pol'and'Rock Festival w Czaplinku). Muzyk tłumaczył, że to lekarz zalecił mu przerwę w koncertowaniu, po poznaniu wyników jego rutynowych badań.