"Ej ziomki, myślę, że właśnie skończyłam pisać moją książkę... Po dekadzie mordęgi" - napisała na swoim profilu instagramowym skandalizująca Courtney Love.

Na dowód tego zamieściła zdjęcie z manuskryptem książki zatytułowanej "The Girl with the most cake" ("Dziewczyna z największym kawałkiem ciasta"). Love przyznała, że na razie nie jest w stanie określić, kiedy książka trafi do sprzedaży. Biografia powstała przy asyście dziennikarza, Alexa Abramovicha, pod egidą wydawnictwa Harper Collins. Love podkreśla, że nie będzie to książka w stylu "od nędzy do sławy", gdyż wychowała się w bogatej i stylowej rodzinie, którą też starała się dokładnie przedstawić w biografii.

Opóźnienia związane z książką wzięły się m.in. stąd, że Love popadła w konflikt z pierwszym dziennikarzem zatrudnionym do spisania jej wspomnień, Anthonym Bozzą. Artystka zarzucała mu, że za bardzo naciskał na nią, by zdradziła mu intymne szczegóły ze swojego życia, podczas gdy ona nie chciała wszystkiego ujawniać i że miał zbyt tabloidowy styl.

Courtney Love dokończyła swoją autobiografię. "Dekada mordęgi"

Bozza przekazał jej przygotowaną przez siebie wersję biografii, jednak Love odrzuciła ją. Mimo to domagał się on za to pełnego wynagrodzenia. Tymczasem Love zapłaciła mu tylko część honorarium. Ich konflikt miał swój finał w sądzie. Nie dziwi więc, że Love ów projekt nazywała "koszmarem" i "katastrofą".

Courtney ma już na swoim koncie pewna doświadczenia pisarskie. Jest współautorką trzech komiksowych tomów w stylu mangi "Princess Ai" (2004-2006). Spod jej ręki wyszła też bardziej osobista publikacja "Dirty Blonde: The Diaries of Courtney Love" (2006), w której znaleźć można jej wiersze, teksty piosenek, listy i notatki.

