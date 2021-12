Kękę i Intruz wymienili się zaczepkami w komentarzach na Facebooku, a wokół całej sprawy krąży również Sentino. Artykuł portalu GlamRap zbudował podwaliny pod nowy konflikt na rapowej scenie?

Wszystko zaczęło się od podsumowania roku Spotify, które pokazał swoim fanom Kękę. Wyszło z niego, że ulubionymi wykonawcami Piotra Siary w 2021 roku byli... On sam i Sentino. Portal GlamRap wykorzystał to napisania artykułu, pt. "KęKę fanem Sentino. Raper mówi o COVID-19 i o sprzedaży płyt".



Pod postem pojawił się komentarz Intruza, który miał już z Sentino konflikt, chociaż jak sam twierdził - nie zamierzał już do niego wracać..



Intruz atakuję Kękę: "Cmokają się też między sobą?"

"A tam coś cmokają się też między sobą?... Nie napisał przypadkiem?" - napisał reprezentant Step Records ściągając na siebie sporą ilość nieprzyjemnych komentarzy i negatywnych reakcji.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Kękę.



"Sentino nie jest w moim typie, wolę szczerbatych karłów. Także wysyłam buziaczka" - napisał autor płyty "Siara".



Kolejny komentarz Intruza jeszcze bardziej zdenerwował fanów Kękę, ponieważ raper wypomniał w nim problem alkoholowy Radomianina.

"Nie lubię woni wódy, także odsyłam. Chodzę na koncerty, pozdrawiam serdecznie. Karzełek!" - odpowiedział Intruz.

Sentino do Intruza: "Jesteś trochę za mały dla mnie"

Wkrótce potem na Instagramie pojawiło się InstaStory Sentino na zaczepkę Intruza.

"Chciałem was tylko pozdrowić, wszystkich Intruzów, co się skradają nocami do pokoi dziecięcych i wszystkich innych zoofilii i zboczeńców ze słonecznej Majorki, sk***syny" - powiedział w krótkim filmiku Sentino.

Chwilę później, w kolejnym slajdzie Sentino dopisał:



"Jakbyś chciał coś pogadać o swoich problemach alkoholowych i finansowych, to się zgłoś. Jesteś trochę za mały na mnie, może ktoś z młodszych ci wyjaśni, gdzie twoje miejsce" - napisał raper.

Czy dyskusja zakończy się tylko w komentarzach i na InstaStories, czy może któryś z raperów postanowi nagrać diss - czekamy na rozwój sytuacji.

