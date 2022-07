Nicole Kidman i Keith Urban na ślubnym kobiercu stanęli w 2006 roku i od tamtej pory uchodzą za jedną z najbardziej zgodnych i szczęśliwych gwiazdorskich par. W przeciwieństwie do większości gwiazd show-biznesu nie wikłają się w skandale, nie raczą też prasy intymnymi szczegółami ze swojego życia.

Kidman i Urban doczekali się dwóch córek - 14-letniej Sunday Rose oraz 11-letniej Margaret, którą urodziła im surogatka. Laureatka Oscara ma również dwójkę adoptowanych pociech z poprzedniego małżeństwa z Tomem Cruisem.

Nicole Kidman i Keith Urban pragną adoptować dziecko

Jak tymczasem na łamach magazynu "Heat" donosi osoba z bliskiego otoczenia australijskiej aktorki, jej rodzina być może wkrótce się powiększy. Kidman wraz z mężem planuje bowiem ponoć adoptować syna. Pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się już w 2019 roku, jednak nie zostały nigdy potwierdzone przez samych zainteresowanych.

"Bardzo chcieliby mieć chłopca. Oboje są przekonani, że zdołają dostosować swoje napięte harmonogramy tak, by móc opiekować się kolejnym dzieckiem bez pomocy niań. Są gotowi zakasać rękawy i zmierzyć się z bezsennymi nocami i pieluchami" - zdradza źródło pisma.

Informator magazynu dodaje, że gwiazdorska para zamierza też wkrótce odnowić przysięgę małżeńską i wyprawić z tej okazji huczne przyjęcie dla rodziny i sławnych znajomych. "Planują to od dobrych kilku lat, ale ze względu na wybuch pandemii musieli odłożyć to na później. Prawdopodobnie zrobią to już jesienią. Chcieliby zorganizować uroczystość w ich lokalnym kościele w Nashville. Nicole z pewnością zaprosi swoją rodzinę z Australii i najlepsze przyjaciółki - Jennifer Aniston i Reese Witherspoon" - ujawnia znajomy gwiazdy.

