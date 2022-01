"Main Offender" to kolejne solowe wydawnictwo Keitha Richardsa, które doczeka się specjalnej reedycji. Poza oryginalnymi nagraniami fani otrzymają też masę materiałów kolekcjonerskich w pięknym pudełku i wielostronicową książeczką.

Największą gratką będzie niepublikowany dotąd koncert zespołu Keith Richards & The X-Pensive Winos "Winos Live In London '92". Usłyszeć będzie na nim można utwory takie jak "Eileen", "Hate It When you Leave" czy "Happy".

Do promocji wybrano niepublikowane nigdy nagranie z koncertu trasy tej płyty "How I wish".

Super Deluxe Box Set zawierać będzie 180g wielokolorowy zadymiony winyl oraz CD ze zremasterowanym albumem, niepublikowany do tej pory koncert "Winos Live In London '92" na 180g podwójnym winylu i CD, remaster wszystkich nagrań zrealizowany pod okiem oryginalnego producenta płyty i muzyka grupy & X-Pensive Winos, Steve'ego Jordana, 88-stronicowa, oprawiona w skórę książeczka okładkowa z nigdy nie publikowanymi zdjęciami i ręcznie pisanymi przez Keitha tekstami oraz materiały promocyjne z trasy "Main Offender": kostka do gry na gitarze, naklejka, plakat.

Album dostępny będzie także w formatach: 2CD Mediabook, limitowany 180 g winyl w kolorze czerwonym, winyl 180g czarny oraz pojedynczy CD Digipack.