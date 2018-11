Kasia Kowalska: Wódko pozwól żyć. Zobacz teledysk "Teraz kiedy czuję"

Poniżej możecie zobaczyć klip "Teraz kiedy czuję" Kasi Kowalskiej promujący jej nową płytę "Aya".

Kasia Kowalska zachwyca fanów urodą AKPA

Wspomniany album "Aya" to pierwsza po 10 latach płyta Kasi Kowalskiej z premierowym materiałem.

Reklama

Wokalistka nowe wydawnictwo zadedykowała niedawno zmarłemu ojcu.

Płyta "Aya" dotarła do 2. miejsca na polskiej liście bestsellerów.



Do promocji wybrano utwory "Alannah (tak niewiele chcę)" i tytułową "Aya", którą zaprezentowano jeszcze w połowie 2016 r.

Clip Kasia Kowalska Aya

Sprawdź tekst utworu "Aya" w serwisie Teksciory.pl!

Teraz 45-letnia wokalistka pokazała pionowy teledysk do piosenki "Teraz kiedy czuję". Klip najwygodniej oglądać bezpośrednio na urządzeniach mobilnych.

Wideo zaczyna się hasztagami "niemieliśmykasynaklip" i "#tomiałbyćklip #omoim życiu".

Klip składa się z prywatnych ujęć wokalistki, przeplatanych przygotowaniami do koncertów i fragmentami występów. Możemy zobaczyć, z jak dziwnymi prośbami od fanów spotyka się Kowalska - np. składa autograf na butelce z mocnym alkoholem, czemu towarzyszy hasztag "#wódkopozwólżyć".



Autorami nagrania poza wokalistką są współpracujący z nią muzycy: Bartłomiej Kapłoński i Jerzy Runowski.

Clip Kasia Kowalska Teraz kiedy czuję (Vertical Video)

"Zawsze widzę szklankę do połowy pełną, ale wypełnioną trucizną. Staram się nie utonąć, trzymać na tej powierzchni, tafli wody, ale to bardzo dużo mnie kosztuje. Na tej płycie słychać, że część utworów jest taka, część taka. Ja tak naprawdę cały czas ze sobą walczę. Cały czas ciągnie mnie bardziej w stronę ciemnej strony mocy. No taka jestem" - wyjaśniła Kowalska w programie "Demakijaż" Krzysztofa Ibisza.



Cały odcinek z udziałem Kasi Kowalskiej możecie zobaczyć poniżej:



Wideo ipla

Clip Kasia Kowalska Alannah (tak niewiele chce)

Sprawdź słowa piosenki "Alannah (tak niewiele chcę)" w serwisie Teksciory.pl!